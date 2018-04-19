CHP Sultanbeyli imzaları teslim etti

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’nın ‘Sultanbeylinin en temel 3İ (İmar, İşsizlik, İETT) sorunu’ diye tanımladığı sorunlardan biri olan ulaşım için duraklarda topladığı imzalar İlçe Başkanı Murat Kantekin tarafından en tepeye, İETT Genel Müdürü Dr. Ahmet Bağcı’ya bizzat teslim edildi.



CHP’li İBB Meclis Üyesi Mesut Kosedagi’nın geçen hafta Büyükşehir Meclisi’nde kürsüden de dile getirdiği Sultanbeyli’nin ulaşım sorunu, Sultanbeylinin en temel sıkıntılarından biri. Ulaşımın Sultanbeyli için en önemli üç sorundan biri olduğunu ifade eden CHP İlçe Başkanı Murat Kantekin, “Çoğunluğu ilçe dışında çalışan Sultanbeylili komşularımız, sabah akşam balık istifi koşullarda ulaşım sağlıyor. Mevcut iktidara %60’tan fazla oy veren Sultanbeyli hakettiği insani hizmetleri bir türlü alamıyor. İnsanlar işe gidip gelirken balık istifi koşullarda ulaşım sağlamaya çalışıyor, dolu otobüslere binemiyor. Sultanbeyli bunu haketmiyor” dedi.



İETT Genel Müdürü Ahmet Bağcı ile yaptığı görüşmede duraklarda topladıkları imzalarla birlikte insanların kendilerine ilettikleri talepleri de aktardığını söyleyen CHP İlçe Başkanı Murat Kantekin, “Ulaşım ilçemizin en temel sorunlarından biri. İnsanlar insani koşullarda işe gidip gelemiyorlar. Araç sayısı arttırılmalı, yeni güzergahlar konulmalı. Özellikle akşam iş çıkışında bazı duraklarda otobüsler durmuyor. Halkımız bunu haketmiyor. Fakat Sultanbeyli’ye sözümüz olsun, 15 yıldır Sultanbeyli’ye hakettiği değeri vermeyen iktidardan kurtulduğumuzda komşularımız hizmetin en iyisini alacak, İETT, işsizlik ve imar sorunu hızla çözülecek. Sultanbeyli bunu haketmiyor” dedi.