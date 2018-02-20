CHP'li vekilden yandaş medyanın iftirasına yanıt

GERÇEK GÜNDEM - CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, yandaş basının hakkındaki "PYD/YPG'li teröristleri "şehit" olarak nitelendirdi" iftirasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP'li Sarıhan açıklamasında, "Konuşmamın tümünde izlenebileceği gibi YPG- PYD’den tek bir sözcükle dahi bahsetmemişken söz konusu haberlerde onları “şehit” diye nitelendirdiğim iddia edilmektedir. Oysa “şehit” diye andığım kendi çocuklarımızdır" dedi.



CHP'Lİ SARIHAN'IN CHP KADIN KOLLARI KURULTAYI'NDA YAPTIĞI KONUŞMA ŞÖYLE:





CHP'li Sarıhan'ın yandaş medyanın iftirasına karşı yapmış olduğu açıklamasının tam metni şöyle:



“İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYALARINIZ BİZİ SUSTURAMAYACAK”

İktidarın her türlü muhalefeti baskıyla susturduğu, bugünlerde, her gün yeni birimizin yandaş basın tarafından hedef tahtasına oturtulduğunu görmekteyiz. Tetikçi basının bu sabah ki hedef ve iftiralarının öznesi de şahsım oldu.

18 Şubat 2018’de, Partimiz tarafından gerçekleştirilen CHP Kadın Kolları Kongresi’nde yaptığım konuşmam, çarpıtılarak çirkin iftiralarla bezenip, sözde “haber” adı altında bazı medya organları tarafından manşetlere taşındı.

Canlı yayın yapılan ve facebook sayfamda tamamını bulacağınız konuşmamda; özellikle OHAL’in kaldırılması gerekliliğini vurgulayarak “Gazeteci ve yazarların düşüncelerinden dolayı cezaevinde olduğunu, sıradan vatandaşların sadece attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındığını, derneklerin kapatıldığını, hak savunucularının tutuklandığını, kadınların öldürüldüğünü, çocukların tecavüze uğradığını” ifade ettim.

“Kitap okuyan bir kadının simgelediği İnsan Hakları Anıtı’nın dahi gözaltında olmasının” OHAL’in yarattığı tahribatı görmemiz açısından ne denli önemli olduğunu söyledim. Çocuklarımızın bir bir şehit edilmesinin bu vahim tabloyu daha da ağırlaştırdığını vurguladım ve “Biz kadınlar ve analar olarak susmayacağız... Çünkü biz memleketimize sevdalı kadınlarız” dedim. Yukarıda da görüldüğü ve konuşmamın tümünde izlenebileceği gibi YPG- PYD’den tek bir sözcükle dahi bahsetmemişken söz konusu haberlerde onları “şehit” diye nitelendirdiğim iddia edilmektedir. Oysa “şehit” diye andığım kendi çocuklarımızdır.

Yeni kadın başkanımızı seçtiğimiz Kurultayda yaptığım konuşmanın içeriğinde yer almayan ifadelerin söz konusu haberlerde “fütursuzca” yer alması, gazetecilik meslek etiği ile bağdaşmadığı gibi açık bir iftiradır. Gerçek dışı haber yaparak suç işliyorsunuz.

İftiralarınız ve aba altından gösterdiğiniz sopalarınız bizi susturamayacak. Gerçeği dile getirmeye, demokratik ve huzur içinde bir memleket için mücadeleye devam edeceğiz.

Şenal SARIHAN

CHP Ankara Milletvekili

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili

KEFEK Üyesi"



YANDAŞ GAZETEDEN CHP'Lİ VEKİLE 'ÇİRKİN SES' HAKARETİ

Turgay Güler'in Genel Yayın Yönetmenliği'ndeki yandaş Güneş Gazetesi, CHP'li Şenal Sarıhan'a "Çirkin ses" başlığı ile hakaret ederek yaptığı konuşmayı böyle çarpıttı:



