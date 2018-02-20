Şenal Sarıhan 12-19 Şubat hak ihlallerini açıkladı

Sarıhan'ın kamuoyuna sunduğu rapor şöyle;

BERBEROĞLUNA 5 YIL 10 AY HAPİS

MİT TIR’ları davasında yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na beş yıl 10 ay hapis cezası verildi. CHP’li vekil, MİT TIR’larının durdurulma görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla casusluk suçlamasıyla 25 yıl hüküm giymişti.

Berberoğlu’nun cezası istinaf mahkemesince bozulmuş ancak yerel mahkeme bozma kararına direnerek Berberoğlu’nu tahliye etmemişti.

CHP FEZLEKELERİ

CHP Parti Meclisi tarafından 6 Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren bildiri yayımlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisinin 60 üyesi hakkında şikayetçi oldu. Avukatları tarafından savcılığa verilen dilekçede Cumhurbaşkanına karşı ağır hakaretlerde bulunulduğu öne sürüldü ve parti Meclisi üyelerinin cezalandırılmasını istenen dilekçede bu yıl PM olarak seçilen Pekşen hakkında da PM üyesiymiş gibi dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi.

DEMİRTAŞ’A EŞ BAŞKANLIĞI BIRAKINCA SAVUNMA HAKKI TANINDI

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'örgüt yöneticiliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 460 gün sonra savunma hakkına erişti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a eş başkanlığı bırakmasının ardından “savunma hakkı”ndan faydalanmak nasip oldu! Demirtaş, “HDP lideri” sıfatına sahipken 7 Aralık’taki ilk duruşmaya getirilmedi. Demirtaş’ın yargılaması telefon ve internetin çekmediği bodrum katında yapıldı; gazetecilere de bilgisayar ve telefon yasağı konuldu. Demirtaş’ın HDP Eş Genel Başkanlığı bırakmasının ardından ise durum değişti. 15 ay sonra ilk kez duruşmaya getirildi, salon bodrumdan normal kata alındı. Gazetecilere uygulanan yasak da kalktı.

Hakkındaki iddianame hazırlanana kadar dosyadaki gizlilik kararı ile suçlamaları öğrenemedi. İddianame hazırlandığında ise yasama faaliyetleri kapsamındaki açıklamaları suç delili olarak girdi. 102 fezlekeden dava açıldı. Diyarbakır’daki mahkeme, önce 28 Nisan 2016’ya duruşma günü verdi. Bingöl ve Hakkâri’de tutuklu olan vekillerin davaları güvenlik nedeniyle Diyarbakır’a taşınırken, Demirtaş’ın davası son dakika kararla “Diyarbakır güvenli değil” denilerek Ankara’ya taşındı.

TUTUKLULULUĞA DEVAM

Yargılamada ise Demirtaş, iddianameye konu 31 fezlekenin 12’si şu anda FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu olan savcılar tarafından hazırlandığını belirterek “Aralarında başsavcıların da olduğu bu 12 savcı tutuklu. 8'i hakkında erteleme kararı verilen fezlekeler. Yani 20 fezlekenin bir kısmı erteleme, bir kısmını hazırlayanlar FETÖ’den tutuklu” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, yargılamanın durması, dosyanın Meclis’e iade edilmesi gibi itirazların hepsini reddederek duruşmaya devam ederek, Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

“SÜBLİMİNAL” DAVADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiye, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılandıkları davada "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nceki duruşmada Mahkeme, duruşma süresindeki tutum ve davranışlarından indirime yer vermedi. Yine “eylemlerin niteliğinin ağırlığı” gerekçe göstererek indirime yer olmadığına karar verdi.

BULDAN VE ÖNDER’E SORUŞTURMA

HDP’nin 3. Büyük Olağan Kongresi’ndeki konuşmaları nedeniyle Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Zeytin Dalı’ harekatı ve Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma açtı.

AFRİN GÖZALTILARI: 786

Afrin'e "Zeytin Dalı Harekatı"nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren yurt genelinde sosyal medya paylaşımlarından dolayı çok sayıda kişi için soruşturma başlatıldı, gözaltılar, tutuklamalar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Geçen hafta sadece meslek etikleri gereği “ savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek uyarıda bulunan her biri kendi alanında oldukça önemli isimler gözaltına alındı.

Bu hafta ise Hatay, Antalya ve Balıkesir'de çok sayıda kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Şimdiye kadar gözaltına alınanlar arasında EMEP, ÖDP, Halkevleri, SYKP, HDP, DİSK, Eğitim Sen ve İHD üyeleri yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, operasyona yönelik sosyal medya propagandası ve protesto gösterisi yapan binlerce insan gözaltına alındı. Öyle ki, bir haftalık tarih aralığı verilerek “yürütülen operasyonlar” başlığını taşıyan sayfada “Zeytin Dalı Harekâtına yönelik harekât başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yapan ve protesto gösterilerine katılan” şeklinde bir başlık açılmış böyle bir kategori oluşturuldu.. Operasyonun başladığı ilk hafta 24 kişi ile başlayan gözaltı dalgası her hafta artarak devam etmiş, gözaltı sayısı 786’ya ulaştı.

DİNK DAVASINDA İKİ JANDARMA DAHA TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysel Şahin’in tahliye edilmesine karar verdi.

11 yıldır devam eden davanın 67’inci duruşmasında mahkeme heyeti, 11 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Son tahliyeyle birlikte tutuklu sayısı dokuz oldu.

METRİS CEZAEVİ'NDE TUTUKLUYU DÖVEREK KOMALIK ETTİLER

Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan 20 yaşındaki Samet Kılınç aynı koğuşta bulunduğu beş kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Kemikleri kırılan ve hayati tehlikesi olan Kılınç, iddiaya göre iki gün boyunca yaralı olarak koğuşta kalmaya devam etti. Durum, her sabah sayım yapan gardiyanlar tarafından görmezden gelindi. Olay, başka bir koğuş arkadaşının revire götürme ısrarıyla ortaya çıktı. On gardiyan hakkında bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hayati tehlikesi olan Kılınç, iki gün yaralı halde koğuşta kaldı. Kılınç, bir cezaevi görevlisinin kendisiyle "Sana TIR'mı çarptı" diyerek alay ettiğini söyledi.

TARİKATLAR OKULLARDA SHOW YAPACAK

MEB, sosyal medya fenomeni olarak din propagandası yapan gruplara Türkiye genelinde okullarda etkinlik düzenlemesi için izin verdi.

Buna göre, yeni dönemde, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün izin verdiği ‘İlim ve Kültür Derneği’ olarak kendilerini tanıtan, farklı illerde çeşitli isimlerle örgütlenen yeni nesil Nur cemaati yapılanmaları olan Bursa merkezli ‘Çay House’, İzmir merkezli ‘Sözler Köşkü’, Ankara merkezli ‘Çınaraltı’ grupları okullarda öğrencilerle bir araya gelecek.

Bu grupların ortak noktasını sosyal medya oluşturuyor.

Nur cemaati öğretilerini yeni nesil teknolojileri kullanarak ilgi çekici videolarla gençlere anlatmayı hedefleyen grup temsilcilerinin sosyal medyada on binlerce takipçisi bulunuyor.

İŞ CİNAYETLERİ

1 hafta içerisinde 19 işçinin yaşamını yitirdiği; toplam 22 işçinin ise yaralandığı kayıtlara geçti.

3.HAVALİMANI İNŞAATINDA 400 İŞÇİ ÖLDÜ İDDİASI

Üçüncü havalimanı inşaatında 400 işçinin öldüğü, Anadolu’dan gelen işçilerin ailelerinin ise para verilerek susturulduğu öne sürüldü. Basına yansıyan haberde kayıtlı 31 bin kişinin çalıştığı inşaatta şimdiye kadar onlarca işçinin yaşamını yitirdiği iddia edilirken işçiler, kendilerine “acele edin” baskısı yapıldığını, iş güvenliği için hiçbir önlem alınmadığını ifade etti.

AKP DÖNEMİNDE EN AZ 20 BİN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan iş sendikaları ve iş yaşamı konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre AKP döneminde iş cinayetlerini vahim bir artış gösterdiği kayıtlara geçmişti. TMMOB’nin "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu"na göre, AKP iktidarı döneminde işçi ölümleri 6 kat arttı. 2002’den bu yana hayatını kaybeden işçilerin sayısı 20 bine ulaştı. Sadece son iki haftada ise 28 işçi yaşamını yitirirken 99 emekçi ise de yaralandı.

GÖÇMEN KADINA TACİZ İDDİASI: AKP’Lİ VEKİLİN GÖÇ İDARESİ MÜDÜRÜ KARDEŞİNE GÖZALTI

AKP’li bir Konya milletvekilinin kardeşi olan Konya Göç İdaresi Müdürü Ahmet B., idareye ikamet izin için başvuran Mısırlı göçmen kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Eylül ayında Türkiye’ye gelen Mısırlı kadının polisteki ifadesine göre; Ahmet B., Konya Göç İdaresi’ndeki ilk görüşmede kimlikteki resmin kadına ait olup olmadığını teşhis etmek için yüzündeki peçeyi açmasını istedi. Aynı gün Ahmet B.’nin evine geldiğini iddia eden 40 yaşındaki Merve Mustafa, “Saat 15.30 gibi beni telefonumdan arayıp akşam evime geleceğini söyledi. Bende bilgilerimi kontrol amaçlı olduğunu düşündüm. Saat 18.30 sıralarında evime geldi. Çocuklarım kendi odalarına geçti. Bu sırada bana ‘Sen çok hoşuma gittin seninle evlenmek istiyorum’ dedi.

TACİZCİYE DİRENEN SURİYELİ KADINA 5 YIL HAPİS İSTEMİ

Sakarya’da, kiracısının evine gece yarısı camı kırarak giren, üç çocuk annesi kadını zorla öperek taciz ve darp eden N.S.’ye 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ev sahibinin saldırısı karşısında mutfak bıçağını eline alarak, kendisini savunan genç kadına ise ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli N.K.H. (20) ve M.H. (34) çifti üç yıl önce üç çocuklarını yanlarına alıp Suriye’nin Lazkiye şehrinden Sakarya’ya göçtü. Aile, N.S.’nin aynı avludaki müstakil evine kiracı olarak yerleşti. M.H. geceleri sokaklarda kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Bu arada evli ve bir çocuk babası olan ev sahibi N.S., genç kadını taciz etmeye başladı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZ

Adana'da bir düğünde, 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, nakledildiği Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir düğünde 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden ve hakim karşısına çıkan Sedat K., “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” ve “Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından tutuklandı.

9 AYLIK HAMİLE KADIN İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Urfa’da 9 aylık hamile olan Fatma Polat isimli kadının eşi ile tartıştıktan sonra balkondan atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Urfa’nın Haliliye ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Fatma Polat isimli kadının dün) gece eşi ile tartıştıktan sonra 4’üncü kattaki evinin balkonundan atladığı iddia edildi

SANIKLAR KARIŞTI!

Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul çıkışı pompalı tüfekle öldüren sanık Mustafa Yetgin’in yargılanacağı dava, duruşma salonuna isim benzerliğinden dolayı yanlış sanığın getirilmesiyle ertelendi. Mahkeme Başkanı'nın Maltepe 1 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile irtibata geçilmesini istemesi sonucu yapılan görüşmede, cezaevinde Mustafa Yetkin isimli başka bir sanığın bulunduğu, bununla ilgili karışıklık yaşandığı ve gerçek sanık Mustafa Yetgin'in cezaevinden çıkışının yapılmadığı belirtildi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KAPATILDI

Ankara Üniversitesi, OHAL KHK’leri ile yaşanan akademisyen ihraç dalgasının ardından şimdi de öğrencilerin bir araya geldiği topluluklara karşı uygulamalarla gündeme geldi. Geçen yıl “Öğrenci Toplulukları Yönergesi”nde yapılan değişiklik, bu yıl onlarca topluluğun kapatılması ile devam eden kıyıma dönüştü. Ankara Ünivresitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS), sene başından itibaren uyguladığı politikalar sonucunda, öğrencilerin yıllardır emek verdiği ve sosyal faaliyetlerini izinli olarak gerçekleştirebildikleri topluluklarına kilit vuruldu. 70 bine yakın öğrencinin öğrenime devam ettiği üniversite genelinde sadece 64 topluluğa izin verildi. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (SBF) sadece 1 topluluğa izin verilirken, Tiyatro Topluluğu, Mülkiye Bisiklet Topluluğu, Sosyalist Düşünce Topluluğu, Yenilikçi Düşünce Topluluğu, Mülkiye Ekonomi Topluluğu ve Edebiyat Topluluğu’nun başvuruları reddedildi.