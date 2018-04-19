CHP'li Tekin: 81 milyonu kucaklayacak bir adayımız olacak

'Halkın otobüsü' adını verdiği seçim otobüsüyle İstanbul'da seçim startını veren Tekin, Kadıköy Fikirtepe'de 'kentsel dönüşüm mağdurları'yla bir araya geldi.

Kentsel dönüşüm kapsamında evlerinden olan vatandaşların sorunlarını dinleyen Gürsel Tekin, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Türkiye'de en kıymetli şey tapuydu. Bakın tapu ne hale geldi. Bu iktidar OHAL'i güvenlik nedeniyle mi uzatıyor sanıyorsunuz. Buradakilerin kiralarını ödememek için uzatıyor. Buradaki inşaatları başka firmalara devretmek için yapıyor. OHAL yasasından dolayı insanların kiraları ödenmiyor. İnsanların yuvalarına göz dikmeyin" diye konuştu.

'SEÇİME HAZIRIZ' MESAJI

24 Haziran'da yapılacak erken seçime ilişkin konuşan Gürsel Tekin, "Biz seçime çok hazırız. Arabamız herşeyimiz hazır. Adayımızın fotoğrafı lazım, bir tek onu koyacağız" derken, basın mensuplarının "Adayınızın ismi belli mi?" şeklindeki sorusuna da "Şu anda isim belli değil. Ama üç, dört arkadaşımız gündemde" şeklinde yanıt verdi.

"ACELE POSTA SERVİSİYLE BİR SEÇİME GİDİYORUZ"

Tekin, "Acele posta servisiyle bir seçime gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamayla 'yürümüyor' dedi. Evet gerçekten yürümüyor. İç ve dış politikada ciddi sorunlar var. Ekonomiyi sormaya gerek yok; perişan, lime lime...Eyvallah da böyle sıkıştırılmış bir seçim niye?" diye konuştu. Gürsel Tekin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i dün yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirerek, şunları söyledi: "Dün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı dinlerken gerçekten güldüm. Biz yeni seçime gitmiyoruz, uzun yıllardır seçim yaşıyoruz. Bir önceki seçimde hangi okulda oy kullanacağımızı biliyordum. Vatandaşımız da biliyordu; şimdi biliyor mu? Yeni yasa çıktı. Taşımalı sistem yaptı. Beni nereye taşıdınız? Yüksek Seçim Kurulu, İl seçim kurullarına, il de ilçe seçim kurullarına gönderecek. İlçe seçim kurulları da muhtarlara gönderecek ve biz de gidip listelere bakacağız. 'Var mıyız, yok muyuz' diye bakacağız. 56 milyon seçmenin kendisini güncelleme imkanını niye elinden alıyorsunuz. Bu çok kritik bir durum ve Türkiye'nin can alıcı bir meselesi. 5 günlük sıkıştırılmış bir şeyde 56 milyon kendisini güncelleyecek. Ey Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, elinizi vicdanınıza koyun. Bunu nasıl yapacaksınız?"

"YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN İTİRAZ ETMESİ GEREKİRDİ"

Tekin, "Onun dışında elbette erken seçim.Vatandaşın da bir an önce 'aman erken seçim olsun bu dertten, bu belalardan kurtulalım' talebi var. Ama bu kadar sıkıştırılmış, bu kadar aceleyi anlamakta güçlük çekiyorum. Buna en çok da Yüksek Seçim Kurulu'nun itiraz etmesi gerekirdi" dedi.

"ÖN SEÇİM YAPILAMAYACAK"

CHP'nin seçim hazırlıkları içerisinde olduğunu kaydeden Gürsel Tekin, "İki aydır ciddi çalışma yapıyoruz. İsmi geçen arkadaşlarımızla ilgili defalarca ölçümlemeler yapıldı, tekrar yapılacak. Makul bir zamanda adayımız açıklanacaktır. 81 milyonu kucaklayacak bir Cumhurbaşkanı adayımız olacaktır" ifadelerini kullandı. Tekin, seçim takviminin sıkışıklığı nedeniyle ön seçim yapılamayacağını belirterek, "Siyasi partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçim imkanı vardı. Onu da gasp ediyorsunuz. Maalesef, KHK kararlı bir seçim olacak" şeklinde konuştu. Basın açıklamasının ardından seçim otobüsüyle Kadıköy'de gezen CHP'li Tekin, vatandaşlardan partisine oy istedi.