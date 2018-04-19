Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan 'Erdoğan' açıklaması

2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak Erdoğan’ın karşısına çıkmıştı. Erdoğan’a karşı girdiği yarışı kaybeden İhsanoğlu daha sonra MHP’den gelen teklifi kabul ederek, “MHP İstanbul Milletvekili” olarak yoluna devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı aday olan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 24 Haziran günü hangi adaya oy vereceği ise MHP’nin Erdoğan’a destekleme kararının ardından sonra oyunu kime vereceği merak konusu oldu.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU ERDOĞAN'A OY VERECEK Mİ?

İhsanoğlu, Odatv’nin "partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verip, vermeyeceği" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum.”