'Meclis kapanmadan emeklileri sevindirelim'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, meclisteki tüm partilere çağrı yaparak, "Gelin emekli yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir adım atalım, emekliler Türkiye'nin her yerinde özgürce dolaşabilsinler" dedi.

Baskın seçim kararının alınmasıyla birlikte TBMM de tatile girecek. Milletvekilleri ise seçim bölgelerine giderek kampanyalara dahil olacak. Meclisin kapanmasına günler kala, dönemin son kanun teklifi ise CHP'li Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, cuma, cumartesi ve pazar günü de çalışacak olan mecliste görüşülmek üzere bir kanun teklifi verdi.

"SEYAHAT KARTI HER YERDE GEÇERLİ OLSUN"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, verdiği kanun teklifinde, "65 ve üstündeki yurttaşların kullandığı ücretsiz seyahat kartı, sadece yaşadıkları kentte değil, Türkiye'nin her yerinde geçerli olsun" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, kanun teklifinin gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"65 yaş ve üstündeki emekli yurttaşlarımız, yaşadıkları kentlerde, belediye otobüslerine ücretsiz binebiliyor. Bu uygulama güzel ama yeterli değil. Yurttaşlarımız bu haktan, Türkiye'nin her yerinde faydalanabilmeli... Zaten çok zor koşullarda yaşayan emekliliklerimize bu hakkı tanıyalım ve onların seyahat edebilme özgürlüğünün sınırlarını genişletelim. Meclisin bunu yapabilmek için hala fırsatı var. Gelin Meclis kapanmadan emeklilerimizi sevindirelim. Onlar da Türkiye'nin her yerindeki belediye ve halk otobüsleriyle istedikleri gibi seyahat edebilsinler..."