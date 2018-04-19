İYİ Parti’den AKP'ye yanıt!

YSK’da hakim görüş Seçim Kanunundaki 6 ay koşulunun 26 Şubat’tan itibaren hesaplanması gerektiği yönünde. Bu durumda da İYİ Parti'nin bu seçime katılması mümkün değil.

Ancak AK Parti'nin, İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlamak için 6 ay koşulunu 3 aya indirmek için yasa değişikliği önereceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay vermesi durumunda, bu düzenleme TBMM’den acil olarak yasalaştırılacak olan mini uyum paketine konulacak.

"LÜTUF İSTEMİYORUZ"

AK Partinin olası bu girişimine ilk tepki İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’dan geldi. Hürriyet’in sorusu üzerine Özdağ, “Kimseden lütuf istemiyoruz. Mevcut yasa uygulansın yeter. Koşulları yerine getirme tarihi 26 Şubat değil 10 Aralık 2017. Dolasıyla bu tarihin esas alınması gerekiyor. Bu şekilde daha önce 3 parti seçime girmiş. Biz de sadece bu kuralın uygulanmasını istiyoruz, kimseden lütuf istemiyoruz. Bizim sokulmadığımız bir seçim meşru değildir. Tüm boyutlarıyla gayrimeşru bir seçimdir” yanıtını verdi.