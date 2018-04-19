19 Nisan 2018 11:18

AKP'den flaş açıklama: Yarın toplanılabilir

AKP'den flaş açıklama: Yarın toplanılabilir
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis Genel Kurulu'nun yarın toplanabileceğini söyledi.
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turan, "TBMM Komisyonu bugün, genel kurul da seçim kararı için yarın toplanabilir" dedi.

AK Parti'nin büyük kongresinin tarihine ilişkin konuşan Turan, "Takvim sıkışık. Kendi aramızda tartışacağız. Büyük kongrenin seçim sonrasına kalmasında hiçbir beis yok. Yasal engel yok, değerlendirip karar vereceğiz. Eylül sonuna kadar yasal olarak kongreyi yapma görevimiz var. Sıkıştırılmış bir kongre yerine seçim sonrasına bırakabiliriz. Takvim uyarsa erken de yapabiliriz" diye konuştu.

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