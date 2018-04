CHP'den Meclis’te, silahlanmaya karşı eylem

Bireysel silahlanmaya karşı 1 milyon imza kampanyası başlatan CHP’li Mehmet Tüm, Meclis’te yaptığı konuşma sonrası CHP’li milletvekilleri #Silahlanmaya1MilyonKereHayır pankartı kaldırdı.

‘Her gün 5 insan, 5 can silahlanma nedeniyle hayatını kaybediyor!’

Genel kurul konuşmasında ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetlerden örnekler veren CHP’li Tüm, şunları söyledi:

“Ülkemizde kutuplaşma her geçen gün artmaktadır. Siyasetteki şiddet dili ne yazık ki toplumu da ayrıştırıyor ve kutuplaştırıyor. İnsanlar hemen her konuda birbirleriyle ayrışmış durumdalar. Tüm bu ayrışmanın, kutuplaşmanın içerisinde hepimizi çok yakından ilgilendiren, siyasetüstü bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bireysel silahlanma, masum insanların canını her gün almaya devam ediyor. Her gün 5 insan, 5 can silahlanma nedeniyle hayatını kaybediyor. Her ay onlarca kadın sokak ortasında vahşice öldürülüyor. İktidarın atması gereken adımlar belli ancak ne yazık ki şu ana kadar hiçbir önlem alınmış değil.”

‘İnternette 400 liraya silah alması sizce normal mi?’

“Size sadece son on günde yaşanan bazı olaylardan örnek vermek istiyorum. Önceki hafta pazar günü Erzurum'da ‘Haluk’ adında 17 yaşındaki bir genç pompalı tüfekle poz verirken karşısında duran ‘Zafer’ adındaki okul arkadaşını öldürdü. Haluk polis ifadesinde aynen şunları söylüyor: ‘Zafer bana önceden fotoğraf çektirdiği tüfeği getirmemi istedi. Ben de internet üzerinden 400 liraya aldığım tüfeği yerinden indirdim. İlk önce silah benim elimdeydi. Silahla fotoğraf çektirecektik. Zafer silahı elimden aldı. Silahı ben tuttum ve 'İçi boş mu, bir bakayım.' dedim. Zafer de çekiştirip 'Bir şey olmaz, ver.' deyip silaha asıldı. Daha sonra ben de silahı salınca silah patladı.’ Bu ifadeyi veren bir lise öğrencisi. Sizlere soruyorum: 17 yaşında bir gencin internetten 400 liraya silah alması sizce gerçekten normal midir, hiç düşündünüz mü? Sizce burada gerçekten bir sorun yok mudur? Devlete düşen görev, iktidara düşen görev yok mudur arkadaşlar?”

‘Ruhsatsız silahlarla her gün cinayetler işleniyor!’

“Gazetelerin 3'üncü sayfalarında her gün onlarca cinayet haberleri okuyoruz. Geçtiğimiz pazar günü Adana'da 19 yaşında bir gencin, yine ruhsatsız bir silahla yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Kayseri'de, yine, 35 yaşında baba ve 12 yaşındaki oğlu otomobilde bir av tüfeğiyle öldürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, yine ruhsatsız bir silahla sırtından vurularak öldürüldü. Dün İstanbul'da eşi tarafından pompalı tüfekle tehdit edilen bir kadın eşini başından vurarak öldürdü. Dün Kırklareli'nde bir baba, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlunu yine ruhsatsız bir silahla öldürdü. Yine, Tokat'ın Almus ilçesinde muhtar olarak görev yapan Abdullah Barış, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini 11 kurşunla öldürdü, üstüne bir de iyi hâl indirimi aldı. Bursa'da cezaevinden firar eden bir katil kayınpederini uzun namlulu silahla vurarak öldürdü. Balıkesir Havran'da bir katil, evlenmek istediği kızın ailesinden olumsuz yanıt alınca ruhsatsız tüfekle o aileden 3 kişiyi öldürdü.”

‘İnternetten silah satışını neden engellemiyorsunuz?’

“Ölüm haberleri bitmiyor, bitmeyecek. Cinayetlerin çoğunda ruhsatsız silah kullanılıyor. İnternetten taksitle silah alınıyor, silah satılıyor. Şu ana kadar hiçbir denetim yok, hiçbir önlem yok. Sizlere soruyorum: İnternetten silah satışını neden engellemiyorsunuz? Bireysel silahlanmadaki artış sizleri de gerçekten korkutmuyor mu? Artan bireysel silahlanma için neden bir araştırma komisyonu kurdurmuyorsunuz? Sizler, insanların göz göre göre yok olmasına seyirci kalıyorsunuz ve göz yumuyorsunuz. Gelin, hep birlikte silahlanmaya karşı bir yasa çıkaralım. Silahlar kontrol altına alınmalı ve denetim artırılmalıdır. Son olarak, silahlar sevdiklerinizi hedef almadan sizleri acilen bu konuda adım atmaya çağırıyorum. Silahlara değil, geleceğe sahip çıkalım; insanlar ölmesin, öldürülmesin; silahlanma, şiddet ve ölümler son bulsun.”

CHP’li vekillerden Meclis’te #Silahlanmaya1MilyonKereHayır pankartı!

CHP’li Mehmet Tüm, konuşması biterken tekrarla “Silahlanmaya 1 milyon kere hayır!” diyerek sözlerini sonlandırırken CHP’li vekiller sıralarından silahlanma karşıtı pankartlar kaldırdı.