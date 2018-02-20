Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, 7 günlük gözaltı süreci sonrasında serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Kemalbay, Ankara Adliyesi'ndeki savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
HDP’nin 11 Şubat günü gerçekleştirdiği 3’üncü kongresi öncesi başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kemalbay, 13 Şubat günü soruşturma kapsamında savcıya ifade vermek üzere giderken, Ankara Adliyesi önünde gözaltına alınmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Kemalbay, gözaltı kararını hukuksuz olarak değerlendirerek, açlık grevinde olduğunu duyurmuştu.
20 Şubat 2018 12:29
HDP'li Serpil Kemalbay serbest bırakıldı
HDP Eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, 7 günlük gözaltı süreci sonrasında serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Kemalbay, Ankara Adliyesi'ndeki savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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