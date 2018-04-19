CHP'li Toprak, erken seçim geliyor diye uyarmıştı...

CUMHURİYET- Yaklaşık bir ay önce Cumhuriyet'e verdiği röportajda "İktidar torba yasalarla erken seçime hazırlanıyor" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, 24 Haziran'da alınan erken seçim kararı içinse "AKP ve ortağı sandığa sığındı. Başka çareleri yoktu" dedi.

"İKTİDAR TORBA YASALARLA BİR ERKEN SEÇİME HAZIRLANIYOR"

CHP'li Erdoğan Toprak, 24 Mart tarihinde Cumhuriyet'te yayımlanan röportajda "Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusuna "Ben yerel seçimlerin erken olacağına ihtimal vermiyorum. Ama genel seçimin erken olma olasılığı var. Sonbaharda bir erken seçim olabilir. Bunu gözardı etmemek lazım. Şu anda Torba Yasalarla, habire yapılan keyfi uygulamalarda seçim hazırlıklarının sinyalini alıyoruz. Hükümet 'seçim hazırlığı yapmıyoruz' diyor ama, biz ana muhalefet partisi olarak her zaman seçime hazır olmalıyız. Zaten CHP olarak seçimlere hazırlığımızı aylar öncesinde başlattık." yanıtını vermişti.

"ÇARESİZ KALINCA SANDIĞA SIĞINDILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 24 Haziran'da erken seçim kararını cumhuriyet.com.tr'ye değerlendiren Erdoğan Toprak, "Ekonomide zaten deniz bitti. Büyük şirketlerin peş peşe kredi yapılandırma talebinde bulunmaları, gelinen durumu açıkça gösteriyor. Yıllarca ekonomi yönetiminde yapılan yanlışlar ülkeyi bu noktaya getirdi. Öte yandan Avrupa Birliği ile ilişkiler de tarihin en kötü dönemini yaşıyor. İktidar artık ülkeyi yönetemez duruma gelmiştir. Açıklanan seçim tarihi bunun kabulüdür. AKP çaresiz kalınca sandığa sığınmıştır. Ancak Erdoğan ve AKP için evdeki hesap çarşıya uymayacak. 24 Haziran'da bir iktidar değişimi yaşanacak" dedi.