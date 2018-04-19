Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim teklifine olumlu yönde karar verdiklerini belirterek, "Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik" dedi. Erdoğan kararını açıkladığı sırada AKP'li vekillerin tepkisi kameraya yansıdı
19 Nisan 2018 08:16
AKP'li vekillerin tepkisi kamerada
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesi sonrası Saray'da basın toplantısı düzenledi.
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