19 Nisan 2018 08:16

AKP'li vekillerin tepkisi kamerada

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesi sonrası Saray'da basın toplantısı düzenledi.
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Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim teklifine olumlu yönde karar verdiklerini belirterek, "Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik" dedi. Erdoğan kararını açıkladığı sırada AKP'li vekillerin tepkisi kameraya yansıdı

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