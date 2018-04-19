Adalet Günlüğü İzmir'de

Hafta sonu olması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren öğrenciler, aileleriyle birlikte fuara akın etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Ankara Güven Park'ta 15 Haziran'da başlatılan, 9 Temmuz'da Maltepe Mitingi ile sonlanan Adalet Yürüyüşü CHP İl eski Başkan Yardımcısı,Siyaset Bilimci Banu Özdemir tarafından kitaplaştırılmış, kitap okuyucuları ile ilk olarak Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda,ardından başkent Ankara Kitap Fuarında okuyucuları buluşmuştu.

İlber Ortaylı'dan ,Atilla Dorsay'a kadar bir çok değerli yazarı bu yıl konuk eden 23.İzmir Kitap Fuarı 14 Nisan C.tesi günü kapılarını kitapseverlere açtı.Adalet Yürüyüşü, Maltepe Mitingi ve Çanakkale Adalet Kurultay günlüklerinin yer aldığı ,önsözü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafından yazılmış olan "Turuncu'nun Seyir Defteri /Adalet Günlüğü" İzmir Kitap Fuarı'nda 21 -22 Nisan tarihlerinde Asi Kitap okuyucuları ile buluşacak. Özdemir kitabını saat 13:00 itibariyle 2.salon 616 standda imzalayacak.

Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni,tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 'nun yazmış olduğu 'Siz Yürürken Ben Yatarken'isimli kitabı aynı gün ve salonda CHP 'li vekillerce imzalanacak.