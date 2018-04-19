Onlar sandık başına gidemeyecek

Kasım 2019'da yapılması planlanan seçimlerin 24 Haziran 2018'e çekilmesi, 18 yaşını doldurmayı bekleyen milyonlarca gencin oy kullanıp kullanamama durumunu da etkiledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için 26 Ağustos 2018'i işaret etmesi siyasette baş döndüren trafiği de beraberinde getirdi. 48 saatlik yoğun sürecin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'yle bir araya geldi. Söz konusu kritik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıkladı.

GENÇLERİN TAKVİMİ DEĞİŞTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kasım 2019'da yapılması beklenen seçimlerin 5 ay geriye çekilerek, 24 Haziran 2018'de yapılacak olması oy kullanmayı bekleyen gençlerin de takvimini değiştirdi.

2001 DOĞUMLULAR SANDIĞA GİDECEKTİ

İlk planlara göre örneğin 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerde 3 Kasım 2001'de doğan biri, 18 yaşını tam doldurduğu için sandığa gidebilecekti.

24 Haziran 2018 erken seçim tarihi ise 3 Kasım'da oy kullanabilecek gençlerin seçim planlarını değiştirdi. Buna göre erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018'de 18 yaşını dolduramayan kişiler sandığa gidemeyecek.

24 Haziran 2000'de doğan biri ise 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için oy hakkını kullanabilecek.

6 MİLYONU AŞAN SAYI

2017 yaş verilerine göre 15-19 yaş aralığında 6 milyon 623 bin 319 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 3 milyon 400 bin 443'ü erkek, 3 milyon 222 bin 876'sı ise kadın. 6 buçuk milyonu aşan nüfus oranları içerisinde 18 yaş bandında da çok sayıda gencin bulunduğu biliniyor.

ADAYLARIN DA AJANDASI DEĞİŞTİ

16 Nisan'daki Anayasa Değişikliği'ne ilişkin halk oylaması kapsamında seçilme yaşına dair de önemli bir düzenleme getirilmişti. Daha önce 25 olan seçilme yaşı, yeni sistemle birlikte 18’e düşürüldü. Buna göre 2019'da seçilebilecek biri, 18 yaş bandında olması durumunda yaş şartını karşılayamazsa aday olamayacak.