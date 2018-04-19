Erken seçim zirvesinde karar nasıl alındı? Neler yaşandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleşen erken seçim zirvesinin ardından açıklama yaparak 24 Haziran 2018 tarihini, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapılacağı tarih olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı? Abdülkadir Selvi yazdı...

Erken seçim tarihinin 24 Haziran 2918 olarak açıklanmasının ardından, daha önce erken seçim istemediğini belirten Cumhurbaşkan Erdoğan'ın bu kararı nasıl aldığı merak ediliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı?" başlıklı yazısında bu konuya değindi.

İşte o yazı:

"BİR ANI PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Erken seçim kararının alındığı Erdoğan-Bahçeli görüşmesindeki bir anı paylaşan Selvi, "Saat 13.30’daki görüşmeye Bahçeli tam zamanında geliyor. Cumhurbaşkanı ayakta misafirini bekliyor. Hoş geldiniz dedikten sonra, sıcak bir şekilde elini sıkıyor, ”Buyurun” diyerek hemen yanındaki koltuğu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Beştepe'de Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmenin 2 bölümden oluştuğunu söyleyen Selvi, görüşmenin başında MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim gerekçelerini sıraladığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gerekçeleri haklı bulduğunu yazdı.

İkinci bölümde tarihin konuşulduğunu yazan Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan her defasında seçimlerin zamanında yapılmasını istiyordu. “Seçim meçim yok” diyerek erken seçime karşı çıkıyordu. Peki ne oldu da 3 ay içinde seçimlere gidilmesi kararı alındı?" sorusunu sorarak şu yanıtı veriyor:

ÜÇ TARİH BELİRLENDİ

"26 Ağustos’un hac mevsimine denk gelmesi ve uzun Kurban Bayramı tatili olması nedeniyle doğru bir tarih olmadığı belirtiliyor. Seçimlerin sonbahara bırakılmasını savunanlar 16 Eylül’ü öneriyor, yaz tatili başlamadan seçimlere gidilmesini isteyenler ise 24 Haziran’ı teklif ediyor. Bir öneri de 22 Temmuz olarak geliyor. Cumhurbaşkanı bu işi daha fazla uzatmamak gerektiğini söylüyor, "Madem seçim olacak, hemen olsun" diyor. 24 Haziran tarihini daire içine alıyor. Görüşme sırasında Bahçeli’ye de bu tarihi öneriyor. Bahçeli’nin tarihi kabul etmesi üzerine görüşme beklenenden kısa sürüyor."

BAKAN GÜL’ÜN ZİYARETİ

Erken seçim kararının alınmasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 3 hafta önce Bahçeli’yi ziyaretinin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu ifade etmek isterim.

Bahçeli’nin, erken seçim kararını açıkladığı konuşmasında, ”Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinde fitne üreten, dedikodu imal eden, kriz ve kaosa gel gel yapan yerli ve yabancı mihrakların son dönemlerde faaliyetlerine hız verdikleri bellidir” demişti. Ancak o cümlenin devamında bir kelime vardı. Bahçeli sözlerini, ”Belgelidir” diye tamamlıyordu. O cümleye bir soru işareti koymakla yetineceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin zamanında yapılmasına taraftardı. Erken seçim konusu gündeme getirildiğinde, ”Seçim meçim yok” diye kestirip atıyordu. Hatta öyle ki, Bahçeli’nin açıklamasından sonra AK Parti grubundaki konuşmasının iki yerinde 2019 tarihine vurgu yapmıştı. Bahçeli de 3 Nisan’daki MHP grubunda seçimlerin zamanında yapılacağını ilan etmişti. Bu konuda bir özeleştiri yapmak gerekirse ben de bu açıklamalara dayanarak erken seçim yok diye yazmıştım. Peki ne oldu da erken seçim kararı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ittifakın zarar görmemesini tercih etti. Çünkü Bahçeli’ye göre ittifaka zarar vermeye yönelik tertipler başlamıştı. Hatırlarsanız Bahçeli, DSP ve ANAP’la koalisyon hükümetini de MHP’ye yönelik bazı tertiplerin yapıldığı kuşkusu üzerine bozmuş ve 3 Kasım 2002’de seçimlere gidilmesi kararını almıştı.

Erken seçim kararını Bahçeli açıkladı, tarihi ise Erdoğan belirledi. Bahçeli’nin açıklamasından sonra Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, “Ülkeyi uzun süre seçim ortamında tutmak doğru olmaz. Bir an önce belirsizliği ortadan kaldırıp, seçimlere gitmemiz lazım” dediği belirtiliyor. Erdoğan ile Bahçeli’nin yarım saat içinde ülkeyi erken seçimlere götürmelerinde bir numaraya ‘cumhur ittifakının korunmasını’ yerleştiriyorum.

Erken seçim kararının alınmasıyla yeni bir durum oluştu. Muhalefetin hazırlıksız yakalandığı seçimlerin tarihine değil, sonuçlarına odaklanmak gerekiyor.

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