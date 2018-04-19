Gezici Araştırma açıkladı: Erken seçim isteyenlerin oranı ne?

Erken seçim konusunda seçmen eğilimlerine dair bulgulara yer verilen ilk anket ise Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici tarafından paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin 24 Haziran’da sandık başına gideceğini duyurdu. Erken seçim konusunda seçmen eğilimlerine dair bulgulara yer verilen ilk anket ise Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici tarafından paylaşıldı.

Murat Gezici, “Sayın Erdoğan yakın dönemde yaşanan ekonomik sorunlar, terör ve Suriye' de yaşanan olaylar çerçevesinde 2019' yapılacak seçimler konusunda risk görmektedir. Muhalefetin de talep ettiği bir erken seçimde bu konular gündemden düşecek ve iktidar partisi avantajlı konuma geçecektir” açıklamasında bulundu.

“Yakın dönemde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Türk halkının yüzde 77 sinin erken seçim istemediği görülmüştür” diyen Murat Gezici, “Seçmenin gündemini bir erken seçimden çok ekonomik sorunlar, terör ve güvenlik sorunları teşkil etmektedir” diye ekledi.



Gezici Araştırma Merkezi’nin anket çalışmalarında ise “Seçim 2019’da mı yapılmalı yoksa 2018’de erken seçim mi olmalı?” sorusuna seçmenin yüzde 67,1’i “2019’da yapılmalı” derken, yüzde 19,9’u ise erken seçimi savundu. Yüzde 13 ise fikrini beyan etmedi.

Gezici Araştırma tarafından yapılan ankette yer verilen bulgular şöyle: