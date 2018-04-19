Et ve Samanın yanında 173 bin traktör ithal etmişiz!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 2011 yılından bu yana ülkemizin yurtdışından 173 bin 62 adet traktör ithal ettiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 2011 yılından bu yana ülkemizin yurtdışından 173 bin 62 adet traktör ithal ettiğini açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde ülkemizdeki traktör sayısı ve bunların ne kadarının ithal olduğunun açıklanmasını istedi. Ömer Fethi Gürer ayrıca köylerde ortak traktör kullanımı için kooperatifleşme adına bir çalışma yapılıp yapılmadığını ve çiftçilerin bir yıl içinde kullandığı mazot miktarının ne kadar olduğunu sordu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta 1 Ocak 2011 ve 28 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 173 bin adet traktör ithalatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Tüfenkçi, “Tarımsal amaçlı kooperatiflerde, üretici ortaklar kooperatif bünyesinde bulunan tarım makinelerine daha az ücret ödeyerek makine maliyetlerini düşürmektedirler. 2016 yılında Amasya'nın Merzifon İlçesinde, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre faaliyet gösteren bir kooperatif kurulmuş olup kooperatifin makine ekipman alım çalışmaları devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üretimlerinin sürekli artış trendi gösterirken, Türkiye’nin tarımda bile üretimden uzaklaşarak, ithalata dayalı bir modelin içine girdiğini söyledi.

Ülkemizin hemen hemen her alanda ithalata yöneldiğine dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Bilimde, sanayide, teknolojide zaten üretim fakiri olan ülkemiz, tarım ve hayvancılık ile tarım teknolojilerinde de üretim sorunu yaşamakta, bu alanlarla ilgili ürünleri yabancı ülkelerden ithal etmektedir. Tarımda; tohum, gübre, mazotun ithal olduğu ülkemizde, tarım teknolojilerinden de yeterli üretim yapamamaktadır” dedi.