CHP'den AKP'nin tepesindeki 2 isme şok suçlama

Özhaseki ve Elitaş’ın AKP tarafından FETÖ ile mücadelede milat olarak kabul edilen 17/25 Aralık sürecinin ardından FETÖ ile ilişkilerini devam ettirdiklerini belirten Arık, Özhaseki’nin bu süreçte FETÖ’nün talebi doğrultusunda imar değişikliği yaptığını ifade etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında FETÖ’nün Kayseri’de güçlenmesinin arkasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın olduğunu söyledi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 100 bin TL’lik manevi tazminat davasını değerlendiren Arık, “Biliyorsunuz AKP milletvekili Şamil Tayyar, ‘Ciddi bir FETÖ borsası var’ demişti. Sayın Genel Başkanımız da grup konuşmasında, “Evet Kayseri’yi de Elitaş’tan sorun” demişti. Sayın Elitaş bu söze çok üzülmüş, çok incinmiş. Manevi olarak çok olumsuz etkilenmiş genel başkanımıza 100 bin liralık tazminat davası açmış. Sayın Elitaş 65 sanıklı FETÖ davası görülürken kırmızı plakalı makam aracı ile adliyeye gitmiş, yaklaşık yarım gün başsavcının odasında kalmıştı. Sayın Elitaş’a ‘Ayıptır, günahtır baklavacı, dondurmacı, öğrenci, öğretmen, ebesi hemşiresi FETÖ’den tutukluyken sizin kırmızı plakalı makam aracınızla 65 sanıklı FETÖ davası görülürken başsavcının odasında ne işiniz var? Bu yargıyı baskı altına almak değil midir? Yargıya gözdağı vermek değil midir?’ diye sorduğumuzda Sayın Elitaş da ‘Ne var bunda kripto FETÖ’cüleri başsavcıya ihbar etmiş olamaz mıyım?’ demişti. Ama gelin görün ki bu ziyaretin hemen arkasında 20 iş adamı serbest bırakıldı”

ELİTAŞ İMANA GELDİ KENDİNİ İHBAR ETTİ DİYE DÜŞÜNDÜK!

“Sayın Elitaşın ‘Kriptocu FETÖ’cüleri ihbar etmiş olamaz mıyım?’ deyince, biz de Sayın Elitaş herhalde imana geldi kendisini ve arkadaşlarını ihbar etti diye düşünmüştük. Ama gelin görün ki bu ziyaretin arkasından bir tane soruşturma başlatılmadı, tam tersi 20 iş adamı bu ziyaretin hemen ardından serbest bırakıldı” diyen Arık, Elitaş’ın 17/25 Aralık sürecinin hemen ardından katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, Elitaş’ın bu konuşmasında FETÖ’nün içinde bulunduğunu, destek verdiğini, çocuklarının FETÖ’nün okullarına gittiğini ve cemaat evlerinde ağabeylerle istişarelerde bulunduğunu itiraf ettiğini söyledi.

Elitaş, Kayseri Adliyesi’ne ziyaretini AKP Milletvekili Metin Külünk’ün de tepki ile karşıladığını belirten Arık, Elitaş’ın Külünk’ün açıklamalarının ardından dava açmamasının düşündürücü olduğunu belirtti.

AKP’Yİ KAZIYIN ALTINDAN FETÖ ÇIKAR FETÖ’YÜ KAZIYIN ALTINDAN AKP…

AKP ve FETÖ’nün iç içe geçmiş iki yapı olduğunu belirten Arık, “AKP’yi kazıyın altından FETÖ çıkar, FETÖ’yü kazıyın altından AKP çıkar” dedi. FETÖ yapılanmasının Kayseri’de güçlenmesinin nedeninin Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş olduğunu ifade eden Arık, Özhaseki’nin belediye başkanlığı döneminde FETÖ’nün talebi doğrultusunda imar değişikliği yaparak, rant sağlandığını belirtti. Arık, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sayın Özhaseki belediye başkanlığı döneminde Gülen Yüzler Projesi adı altında o dönem SBS kursları açarak, kentin körpe zeki çocuklarını FETÖ’ye teslim etmiştir. Böylece hem FETÖ’ye maddi destek sağlanmış hem de kentin zeki çocuklarını FETÖ’ye teslim etmişlerdir. Hani bunlar 17-25 i milat kabul ediyorlarya, her fırsatta sayın Özhaseki, ‘Ben bu yapıya bir lira bile vermedim’ diyorya… Bakın Özhakesi’nin icraatlarına, Melikşah Üniversitesi’ni kuran Burç Eğitim Kurumları fakir fukaranın garip gurabanın elinden, ‘burası eğitim ve sosyal alan nasılsa para etmiyor” diyerek, 164 bin metrekarelik alanı yok pahasına satın aldı. Hani 17/25 Aralık milat diyorlarya, bu tarihten hemen sonra 17 Ocak 2014’te bu arsa, imar değişikliği yapılarak, yoğunlaştırılmış konut ve ticaret alanına çevrildi. Hem Özhaseki hem de Elitaş 17/25 Aralık süreci sonrasında da FETÖ tarafında saf tutmuşlardır. Sonra baktılar ki FETÖ güç kaybediyor, dengeler değişiyor, 1 yıl sonra tekrar imar değişikliği ile sosyal donatı ve eğitim alanına çevriliyor. Soru şu: Hangi gerekçe ile sosyal donatı ve eğitim alanını, ticaret ve konut alanına çevirdiniz? Ne oldu da bir yıl sonra eskiye dönüş yaptınız?”