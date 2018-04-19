CHP: Kadın düşmanı Akit TV’ye bir ceza verilecek mi?

CHP’li Mehmet Tüm, Anadolu Üniversitesi’nde kadına yönelik ayrımcı soruların sorulduğu sınavı ve Akit TV sunucusunun “dekolte giyen kadın tacizcidir, cezalandırılmalıdır” sözlerini Meclis gündemine taşıdı.

“Kadına yönelik cinsiyetçi nefret dili AKP eliyle tüm toplumda yaygınlaştırılıyor!”

AKP’nin kadına yönelik ayrımcılığın sorumlusu olduğunu ifade eden CHP’li Mehmet Tüm, “AKP iktidara geldiği günden bu yana, kadına yönelik cinsiyetçi bakış açısını siyasetine de yansıttı. AKP döneminde kadın cinayetlerinden kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa birçok alanda olağanüstü artış yaşandı. Bugün geldiğimiz noktada, kadınlar sosyal hayattan tamamen dışlanmak isteniyor ve cinsiyetçi nefret dili AKP eliyle tüm toplumda yaygınlaştırılıyor. En son Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde yapılan sınav soruları işte bu zihniyetin bir yansımasıdır. Yine havuz medyasının tetikçi kanallarından Akit TV’de kadın düşmanı bir sunucunun ‘dekolte giyen kadınlar cezalandırılmalıdır’ söylemi, yine sahte dinciliğin kadını erkekle eşit görmeyen, kadının toplumda özgürce var olmasını istemeyen sapık ve sapkın mantığın bir sonucudur. Kadına yönelik nefret suçu bir insanlık suçudur. Bu suçu cezasız bırakanlar da bu insanlık ayıbına ortak olmaktadır.” dedi.

“Kadın düşmanı Akit TV’ye bir ceza verilecek midir?”

Konuya ilişkin soru önergesi veren CHP’li Mehmet Tüm, Başbakan Binali Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

1. İktidarınız döneminde, TCK’nın 122. Maddesi kapsamında kadına yönelik nefret suçu işlediği gerekçesiyle kaç kişi yargılanmış ve cezalandırılmıştır?

2. Kadına yönelik nefret suçu ve cinsiyetçiliği azaltmak adına iktidarınızın sosyal politikalarında yeni bir düzenleme veya değişiklik yapılacak mıdır?

3. Açık Öğretim Fakültesinde bahsi geçen sınavlardaki sorular kimler veya hangi kurullar tarafından hazırlanmıştır?

4. İktidarınız döneminde kadınlara yönelik ayrımcı söylem ve uygulamaları nedeniyle yargılanan kamu görevlisi sayısı kaçtır?

5. Cinsiyetçi söylem ve uygulamaları neticesinde ihraç edilen kamu görevlisi var mıdır? Varsa bu görevlilerin sayısı kaçtır?

6. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde yapılan sınavda, soruları hazırlayanlar hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?

7. RTÜK tarafından kadına yönelik cinsiyetçi söylemleri nedeniyle kaç TV kanalına ceza kesilmiştir? Bu nedenle kanallara kesilen para cezalarının miktarı nedir?

8. Akit TV’de kadınlara yönelik kadın düşmanı ve cinsiyetçi söylemlerde bulunan şahısla alakalı herhangi bir girişimde bulunulacak mıdır?

9. RTÜK aracılığıyla Akit TV’ye yönelik herhangi bir cezai yaptırımda bulunulacak mıdır?