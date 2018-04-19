Demirtaş aday olacak mı? HDP'den açıklama

(artı gerçek) HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili talepleri değerlendirdi. Kamuoyunda bu yönde bir beklenti olduğunu söyleyen Bilgen, “Bu beklenti dile getiriliyor, ifade ediliyor. Parti kurullarının bunu görmezden gelmesi, yok sayması imkansız ama bizim parti kurullarımızın ya da bizzat Demirtaş’ın kendisini aşacak durumlara girmeden, her olasılığı dikkate alarak bu sürecin takvimini planlamak gerekiyor” dedi.

‘İSİM TARTIŞMA POZİSYONUNA GELEMEDİK’

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Artı TV’de yayınlanan Haber Aktüel programında, sosyal medyada gündeme gelen Selahattin Demirtaş’ın adaylığıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Seçime kendi adayları ile girmek istediklerini belirten Bilgen, adaylarını ikinci tura taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Aday konusunda henüz isim tartışmadıklarını aktaran Bilgen, “Hiçbir isim için şu an böyle bir şey söz konusu değil. Demirtaş’ın adı kamuoyunda konuşuluyor, sosyal medyada öneriliyor. Kendisi de bir düşünce açıklaması yaptı bu konuda. Bir değerlendirme yapacağını söyledi. Bu konuda partiyle ortaklaşacağını belirtti. Sonuçta bu tabloda söz konusu olan bir başarı elde etmektir”diye konuştu.

‘HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR’

Demirtaş’ın, 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasındaki performansının başarılı olduğunu söyleyen Bilgen, şöyle devam etti:

“Elbette Türkiye’nin koşulları değişti. HDP’yi de, onu temsil eden isimleri de farklı bir gerilimin içine çeken bir süreçle karşı karşıyayız. Bir isim tartışması henüz başlamadığı için söylüyorum bunu. Elbette olabilir ama önce kendisinin iradesi, eğilimi, düşüncesi, sonra parti kurullarında yürütülecek tartışmalarla bu bir neticeye bağlanır. Her şart altında hangi pozisyon olursa doğsun, herkes üzerine düşeni yapacaktır, şüphesiz.”

‘BEKLENTİLERİ YOK SAYMAK İMKANSIZ’

Demirtaş’ın adaylığı için kamuoyu beklentisinin söz konusu olduğunun hatırlatılması üzerine Bilgen, “Bu beklenti dile getiriliyor, ifade ediliyor. Parti kurullarının bunu görmezden gelmesi, yok sayması imkansız ama bizim parti kurullarımızın ya da bizzat Demirtaş’ın kendisini aşacak durumlara girmeden, her olasılığı dikkate alarak bu sürecin takvimini planlamak gerekiyor” dedi.