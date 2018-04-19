Ümit Özdağ kiminle ittifak yapacaklarını açıkladı

Halit Kakınç - Odatv/ 24 Haziran erken seçim kararını hepiniz biliyorsunuz. Merak edilen konular, soru işaretleri gırla…

Eee... İhtimal çok da, bizim merak ettiğimiz ana başlıklardan biri: Ya İYİ Parti, YSK engeline takılırsa?

Ben de aynen bu soruyu yönelttim İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a.

İYİ Parti'nin B ve C planı ortaya çıktı

Son derece net… Son derece açık bir cevap verdi:

“DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…”

Peki ya bir terslik olursa?..

“Normal olarak engelleyemezler. Girmek, bizim en tabii hakkımız.”

Ne açıdan?

“Yasaların gereklerini yerine getirmiş durumdayız.”

Buna rağmen sokmamayı deneyebilirler mi?

“Olabilir… Olursa, biz de diğer yolları kullanırız.”

Yani?

“DP ve Saadet ile birlikte gireriz muhtemelen.”

Özetle…

“İYİ Parti seçime mutlaka girer.”

Bir mesajınız var mı kamuoyuna ve potansiyel seçmenlere?

“İYİ Parti’den korktuklarını biliyorduk… Ancak bu kadar çok korktuklarını bilmiyorduk…”

Dostluğumuz eskiye dayanır. Ama yine de emrivâkî olmasın.

Bütün bunları sizin isminizi vererek yazabilir miyim?

“Elbette…”

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