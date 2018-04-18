CHP’nin A Takımı YSK’ya gidiyor!

Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından CHP’den sürpriz bir hamle geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel’ün yer aldığı bir heyetle YSK Başkanı Sadi Güven’i ziyaret edecek.

ÖNCEDEN PLANLADI

CHP yetkilileri, kritik görüşmenin önceden planlanan bir görüşme olduğunu aktadı. Buna rağmen görüşmede, ağırlıklı olarak erken seçim takvimi konusunda YSK Başkanı ile görüş alış verişinden bulunacağı öğrenildi.

ÖN SEÇİM OLACAK MI?

Görüşmede, CHP’nin tüzüğünde yer alan ön seçim konusunda da YSK’nın Başkanı’nın görüşünün alınması bekleniyor. Takvim olarak, ön seçim konusunda YSK’nın açıklayacağı takvim konusunda görüş alış verişinde bulunulması bekleniyor.

CHP’nin A Takımının perşembe günü saat saat 15:30’da YSK Başkanı ile görüşeceği öğrenildi.