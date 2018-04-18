Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığı adaylığını sosyal medya hesabından paylaştı. Gültekin videoda, "İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran'da seçim demek "Ben seçimleri dün yaptım" demek, "Benden başka ülkeyi kimse yönetemez" demek. Bunu kabul edemeyiz, biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme , seçilme ve özgürce yaşama hakkı vardır. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz. İnsan gibi ağız tadıyla dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum. Bu bir adaylık meselesi değil aslında. Bu bir sorumluluk alma meselesidir. Ülkemizi bir kişinin dudağı arasına bırakmama meselesidir. Bu bir kişiye "Türkiye senden daha büyüktür" meselesidir. Hep beraber geleceğimize sahip çıkacağız. Ben bunun için varım, aday oluyorum, sizin de el vermenizi bekliyorum. El verirsek, omuz omuza verirsek kazanırız" dedi.
18 Nisan 2018 22:19
Levent Gültekin adaylığını açıkladı: Biz kazanacağız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziranda erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan ilk isim gazeteci Levent Gültekin oldu.
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