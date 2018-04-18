Erken seçim teklifinin ne zaman görüşüleceği belli oldu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anayasa Komisyonuna havale edileceğini belirterek, daha sonra Meclis Genel Kurulu'na geleceğini belirtti. Kahraman, "Allah hayır eylesin. Seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sandık demokrasinin kendisidir. Memleketimizi, milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Her iki partiyi ve diğer partileri de başarılı bir seçim beklesin diyorum. Hayırlı eylesin, uğurlu eylesin" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının siyasette de yeni bir dönemin miladı olduğunu söyleyerek, "Milletimizin darbe gecesi gösterdiği kahramanlıkla unutmayacaktır. 7 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul Yenikapı'da yaptığımız ve milyonlarca vatandaşımızın katıldığı büyük miting ise, milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net ortaya koymuştur. Nitekim 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı yol bu şekilde kesinlik ve kararlılık kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu erken seçim kararının bir an önce alınarak belirsizliğin ortadan kaldırılmasına işarete eden Elitaş, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapılacağını aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı, Bülent Turan, Mehmet Muş ve İlknur İnceöz, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta imzasına taşıyan teklif TBMM Başkanı'na sunuldu.



TEKLİF CUMA GÜNÜ KOMİSYONDA, HAFTA SONU MECLİS'TE

Seçim teklifi cuma günü Anayasa Komisyonunda, hafta sonu ise Meclis'te görüşülecek.

AKP GRUBU'NDAN AKP'Lİ VEKİLLERE ŞU DUYURU YAPILDI:

Erken seçim teklifi ile ilgili AKP Grubu'ndan AKP'li vekillere şu mesaj gönderildi:

"Sayın Milletvekilimiz,

Erken seçimle ilgili önergemiz 20 Nisan 2018 Cuma günü Anayasa Komisyonunda, haftasonu ise TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecektir.

Bu nedenle tüm bakan ve milletvekillerimizin Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine ait yur içi ve yurdışı programlarını TBMM Genel Kurulu'nda olacak şekilde yapmaları önemle rica olunur."









İŞTE SARAY - BAHÇELİ ORTAKLIĞININ ERKEN SEÇİM TEKLİFİ: