Seçimler ikinci tura kalırsa hangi tarihte yapılacak?

Hürriyet- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '24 Haziran 2018 tarihinde erken seçime gidiyoruz' açıklamasının ardından siyaset kulisleri hareketlendi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin '28 Ağustos'ta erken seçim yapalım' çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '24 Haziran 2018' açıklamasıyla yanıt verdi ve Türkiye'de seçim süreci resmen başladı.

Siyasi kulislerde birbiri ardına açıklamalar yapılırken, 24 Haziran'da yapılacak seçimde kazanan olmaması durumunda takvimin nasıl işleyeceği de merak konusu oldu.

Yenişafak'ın haberine göre; Anayasa'ya göre birden fazla turun olduğu seçimlerde eğer ilk turda kazanan olmazsa, "seçimi izleyen ikinci pazar günü" ikinci tur seçimleri yapılır diye açıklanıyor.

Buna göre 24 Haziran'daki seçimlerin ilk turunda herhangi bir aday üstünlük sağlayamazsa, seçimlerde ikinci tur 8 Temmuz 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Seçimlerin 24 Haziran’da yapılması kararıyla sınav tarihleri değişen yaklaşık 2.5 milyon adayın kafasında yeni soru oluştu. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 30 Haziran ve 1 Temmuz olarak açıklanan YKS tarihi yine mi değişecek?

Anayasa gereği ikinci tur, ilk seçimin ardından ikinci pazar yapılacak. Dolayısıyla YÖK sınav tarihinde değişiklik yaparken ‘ikinci tur’ ihtimalini de göz önüne aldı. 24 Haziran’da seçim yapılır ve ikinci tura kalırsa YKS açıklandığı gibi 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacak. İkinci tur ise sınavdan sonraki hafta sonunda yani 8 Temmuz Pazar günü yapılacak.

İKİNCİ TURU BEKLEMEDİLER

YÖK yetkilileri, sınav için ikinci turun beklenmesi durumunda hem eğitim öğretimin etkileneceğini hem de sınavın açıklanma takviminin gecikeceğini belirttiler.