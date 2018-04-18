Sosyal medya Erdoğan'ın bu videosunu konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile erken seçim kararı alan AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, kesinlikle seçimlerin 2019'da olacağını söylediği görüntüleri yayınladı. Balbay'ın yayınladığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

CHP'li Balbay, Erdoğan'ın erken seçim iddiları üzerine, "Bizim bunlardan korkmak gibi bir derdimiz yok, daktilolar Başbakanlığın önüne fırlatılmıyor ki öyle bir durum yok. Bunlarla sen halkı aldatamazsın, demokrasilerde zaman bellidir, vakti seçimler yapılır. Sen şimdi Eyy Kılıçdaroğlu, 2019'a hazırlan" dediği görüntüleri paylaştı. Balbay'ın paylaştığı görüntülerin sonunda Erdoğan'ın bugün Beştepe'de yaptığı erken seçim açıklaması yer aldı. Balbay video ile birlikte şu açıklamayı paylaştı:

Yeni bir RTE klasiği.

Dün; seçim, zamanında, 2019’da yapılacak.

Bugün; hemen seçim yapmaya karar verdik.

Korkunun ecele faydası yok; hodri meydan!

CHP'li Balbay, AKP ve MHP'nin erken seçim kararı almasını da twitter hesabı üzerinden şu şekilde değerlendirdi:

Demokrasilerde başlıca çıkış yolu seçimdir. AKP’nin her türlü hilesine, hurdasına, alavere dalaveresine karşın, geleceğimizi halka emanet edeceğiz. 24 Haziran, huzurlu, mutlu bir yaz başlangıcı olsun.

24 Haziran’da üniversite sınavları var. AKP-MHP halktan o kadar kopuk ki milyonlarca gencin heyecanına aldırmadı. Onlar için önümüzdeki nesiller değil önümüzdeki seçimler önemli. Gençler 24 Haziran'da cevabını verecektir.

Balbay, OHAL'in 7'nci kez uzatılmasını da, "OHAL 7. kez uzatıldı. Bunun anlamı, iktidarın, “ben bu ülkeyi bir türlü olağan hale getiremiyorum” demesidir. Olağan, huzurlu, aydınlık Türkiye 24 Haziran’dan sonra" şeklinde değerlendirdi.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA SESLENMİŞTİ: SEN NEYİN ERKEN SEÇİMİNİ DİYORSUN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim 2017’de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısına şu yanıtı vermişti:

“Tutturdu şimdi ‘erken seçim’ diyor. Seçimin zamanı belli zaten. AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu biliyorsunuz 7 Haziran’da olmuştur, koalisyon görüşmeleri vesaireler falan bir netice alınmayınca orada ne yaptık, eyvallah erken seçim. Ne oldu? Gittik erken seçime, rezil rüsva oldun. Yani bizim bunlardan korkmak diye bir derdimiz yok” dedi. Sen daha neyin erken seçimini istiyorsun? Daktilolar başbakanlığın önüne fırlatılmıyor ki böyle bir durum yok. O bunların geçmişinde vardı, biliyorsunuz her şey iflastaydı, daktiloları geliyor başbakanlığın önüne fırlatılıyordu, herkes aç, susuz öyle bir noktaya gelmişti o zaman seçim üstüne seçim, seçim üstüne seçim ama hamdolsun bizde böyle bir durum yok. Şu anda azimle, kararlılıkla biz geleceğe yürüyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla da büyümede onu yakalayacağız.”