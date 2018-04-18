İlk imzayı Devlet Bahçeli attı

Elitaş, "Teklife Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de imza atacak." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim önergesini imzaladı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim tarihi ile ilgili açıklamalar yaptı. Elitaş, "Seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılmasına ilişkin kanun teklifini bu akşam TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklife Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de imza atacak." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim önergesini imzaladı.

AK Parti ve MHP'nin, seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu