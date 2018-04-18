İYİ Parti seçime katılabiliyor mu? YSK'dan açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarından satır başları:



2 seçimi birlikte yapacağız. En az 2 seçim için hazır malzememiz olur.Seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bugün itibari ile seçim takvimi hazırlıkları başladı. Sürecin işletilmesi konusunda YSK açısından sıkıntı yoktur.

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İYİ PARTİ SEÇİME KATILABİLİYOR MU?

'İYİ Parti seçimlere girebiliyor mu?' sorusu üzerine YSK Başkanı şöyle konuştu:

Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu siyasi partiler kanununda yazılıdır.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından dosya istenilecek partilerin kayıtlarıyla ilgili. İnceleme sonucu, seçime katılıp katılamayacağı belirlenecek.

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