AKP'li vekilden CHP'ye tehdit gibi sözler

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile 24 Haziran 2018 Pazar günü gidilecek olan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçimlerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile yapıldığının altını çizerek, "ok yaydan çıktıktan sonra dönemezdik" dedi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir toplantı yaptıklarını belirteren Turan, Erdoğan'a 2 tarih söylediklerinin bunlardan birinin de 24 Haziran olduğunu söyledi.

"MİLLETİM HAKEMLİĞİNE GÜVENECEĞİZ"

Bahçeli'nin çağrısını saygı duyduklarını ifade eden Turan, erken seçim çağrısını daha önce CHP'nin yaptığını da hatırlattı. Turan, 'milletin hakemliğine güveneceğiz' dedi.

ERKEN SEÇİM İÇİN ÖNERGE

Seçimlere 66 gün olduğunu belirten Turan bu sürecin, aday belirlemeye, kampanyalara yeteceğini iddia etti.

Erken seçim için Meclise önerge vereceklerini söyleyen Turan, "Cuma günü görüşülür, yetişmezse de en geç Pazartesi ya da Salı Meclis'ten geçer" dedi.

"CHP SANDIKLARA SAHİP ÇIKSIN"

CHP'nin sürekli seçimlerde şaibe yapılacak iddialarını dile getirdiğini söyleyen Turan, "CHP sandıklara sahip çıksın. Biz her yerde olacağız" dedi.

"UYUM YASALARI SEÇİMDEN SONRA GEÇİRİLİR"

Uyum yasalarının yetişmeyeceği, bu nedenle de seçimlerin yapılamayacağı iddialarına cevap veren Turan, "Uyum yasalarının 5 başlığı vardı, bunların 2'si geçti. Gerisi seçimlerden sonra geçirilir, hiçbir mahsuru yok. Her şey yasal olarak devam edecek" dedi.

"CHP AKLINI BAŞINA ALSIN"

OHAL'de seçime gidilmesinde sakınca olmadığını öne süren Turan, "CHP aklını başına alsın, hangi işyeri, okul kapalı... OHAL'den FETÖ ve CHP rahatsız" ifadelerini kullandı.