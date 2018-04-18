Saadet Partisi: Hiç kimsenin şüphesi olmasın...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan ve Bahçeli' görüşmesi öncesinde, "Ağustos'ta veya Kasım'da, hangi tarih olursa olsun biz seçime hazırız. Seçimi, baskına dönüştürerek muhalefeti hazırlıksız yakalamayı umanlar fena halde yanılacaklar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, bu seçimin anahtarı Saadet Partisi olacaktır." açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı görüşme öncesinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Biz Türkiye’nin bir baskın seçimle karşı karşıya bırakılacağını her fırsatta ifade ediyorduk. Haklı çıktık! Çünkü biz bunların niyetlerini iyi biliyoruz. Bu yüzden ilk andan itibaren yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz. Erzurum’dan Edirne’ye, Diyarbakır’dan Sivas’a adım adım Anadolu’yu dolaşıyoruz.

Ağustos’ta veya Kasım’da, hangi tarih olursa olsun biz seçime hazırız. Seçimi, baskına dönüştürerek muhalefeti hazırlıksız yakalamayı umanlar fena halde yanılacaklar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, bu seçimin anahtarı Saadet Partisi olacaktır. Çünkü; Saadet Partisi bu toprakların özüdür, ruhudur, mayasıdır. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin teminatıdır.” dedi.