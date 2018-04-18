Hükümetten erken seçim kararına ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: TÜRKİYE İÇİN MİLLETİMİZ EN GÜZEL KARARI VERECEKTİR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "24 Haziran'da yapılacak seçim milletimiz için ülkemiz için hayırlı olsun. İstikrarlı ve güçlü Türkiye için milletimiz en güzel kararı verecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminlerine yönelik paylaşımda bulundu.

Gül, paylaşımında, "24 Haziran'da yapılacak seçim milletimiz için ülkemiz için hayırlı olsun. İstikrarlı ve güçlü Türkiye için milletimiz en güzel kararı verecektir." değerlendirmesini yaptı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ: ERKEN SEÇİM TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI, UĞURLU OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, erken seçim kararını, "Türkiye için hayırlı, uğurlu olsun. Yeni sisteme ülkemizin bir an önce geçmesi açısından 24 Haziran tarihi önemlidir." şeklinde değerlendirdi.

Muş, erken seçim kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, kanunlarda, seçim kararı alındıktan sonra seçimin ne kadar süre içerisinde yapılacağının belli olduğunu söyledi.

Seçim tarihi olarak açıklanan 24 Haziran tarihinin de şu anda uygulanan hukuk sistemine göre uygun bir tarih olduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:

"Seçim tarihi için, erken veya geç demeden ziyade... Bu seçim kararı alınmıştır, Türkiye için hayırlı, uğurlu olsun. Yeni sisteme ülkemizin bir an önce geçmesi açısından 24 Haziran tarihi önemlidir. Türkiye önemli bir referandum gerçekleştirmiştir, yeni bir sisteme geçmiştir. Bu sistem tam olarak, ilk seçimden sonra uygulanacaktı. Dolayısıyla 24 Haziran'da seçim yapılması ile beraber sistem, tam anlamıyla işlemeye başlayacaktır ve Türkiye yeni bir yönetim modeli ile tanışmış olacaktır. Türkiye'nin meseleleri ve sorunları ile çok daha etkin mücadele ve bu sorunların çözümü ile alakalı çok daha iyi çözümler ortaya koyabilecek bir yönetim şekli işlemeye başlayacaktır."

Mehmet Muş, "AK Parti seçime hazır mı?" sorusuna, "AK Parti her zaman seçime hazırdır; partimiz, teşkilatlarımız seçime hazırdır. AK Parti'nin hazırlık konusunda hiçbir eksiği bulunmamaktadır. Teşkilatlarımızın; mahalle teşkilatından genel merkeze kadar hepsi hazırdır." yanıtını verdi.