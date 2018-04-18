FLAŞ! Meral Akşener ne yapacaklarını açıkladı

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 olarak açıkladığı erken seçim için açıklama yaptı. Akşener, "Korkunun ecele faydası yok, 24 Haziran'da iktidara geleceğiz" ifadesini kullandı.

Akşener konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor:

Arkadaşlarımız canlı heyecanlı. İktidar partisinin en önemli alternatifinin İYİ Parti olduğu ortaya çıktı. Abiler korktu. Ben bu abilerin korktuğunu biliyordum ama bu kadar korktuklarını düşünmüyordum.

Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. İYİ Parti bu seçimin bir an önce olmasını arzu etti. 15 Temmuz’da yaparlar demiştim. Abileri tanıdığım için haklı çıktım. Seçim çalışmalarına başlıyoruz. Seçim güvenliğini, sandıkların güvenliğini sağlamak çok önemli.

Biz 16 Nisan’a çalıştık. Partimizi kurarkem çalıştık. 16 Nisan’da 37’ye gitmişiz, 5.5 ayda 54 il olacak. Biz buradayız, varız. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla aday olacağım. Hangi kanunları çıkarırlarsa çıkarsınlar, siyaset simsarlarına söylüyorum, korkunun ecele faydası yok.

Türkiye uçacaktı, kaçacaktı ya. Erdoğan, ekonominin yıkık durumda olduğunu ve bir an önce seçime giderek paçayı kurtarmaya çalışıyor. İyi Parti hem cumhurbaşkanlığını, hem de iktidarı alacak. Türkiye’nin nefes almaya ihtiyacı var, gerilmekten bıktığını biliyorum. Artık kusma haline geldiğini biliyorum. Bu nefes almayı İyi Parti’nin kadroları sağlayacak. Bir kere daha söyleyeyim, biz birinci kongremizi 10 Aralık’ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatı kuruldu. O günden itibaren saydığımız 10 Haziran’dan itibaren seçime girmeye hazırız. İyi Parti’ye engel çıkarmak için bazı hukuk dışı davranışlara girildiği takdirde. Siyasileri, bürokrasiyi uyarmak isterim, hakkını koruyamayan kimsenin hakkını koruyamaz. Abilerin ne kadar korktuğunu görmüş olduk, seçimler hayırlı olsun.