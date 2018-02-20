Bekir Bozdağ: Hadım gündeme gelebilir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, çocukların yapılan cinsel istismarı engellemek üzere yaptıkları çalışmalarda hadım da dahil konuların görüşüleceğini söyledi.

Adalet Bakanı Gül ise kimyasal hadımın 2-3 gün içinde gündeme gelebileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Gül, çocuk istismarıyla ilgili olarak ''Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da 'çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarıyla' ilgili olarak ''Cezalarda bir artırım yapılma ihtimali var, bu artırım yapılırken kademelere dikkat edilecek. 12 yaşın altındakilere ceza müeyyidesi daha fazla olacak. Zaten dünyanın her yerinde böyle, bizim mevzuatımızda da böyle. Yoksa 'Onun altındakileri artırılacak, üstündekileri artırılmayacak' diye bir şey söylemedim" diye konuştu.