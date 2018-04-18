SON DAKİKA - Erdoğan erken seçimin tarihini açıkladı

ERKEN SEÇİM 24 HAZİRAN 2018 PAZAR GÜNÜ



Erdoğan: "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik."

Erdoğan'ın açıklaması öncesi o isim Saray'a geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin 15:30'da basının karşısına geçerek açıklama yapacak.

Bahçeli'den olağanüstü toplantı

Erdoğan'ın Saray'da açıklama yapacağı salona Başbakan Binali Yıldırım ve AKP'nin A Takımı geldi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Değerli basın mensupları bugün, MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli ile çeşitli defalar bir araya gelerek iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alış verişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik.

Bahçeli'nin dün ifade ettiği Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi tekliini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette bir tarihtir. Milletimizin kahramanlığı unutulmayacaktır. 29 gece tutulan nöbetler sembol olmuştur.

Yenikapı'da yaptığımız milyonlarca vatandalın katıldığı mitingte verdiği mesajı çok net ortaya koymuştur. Nitekim 16 Nisan'da önümüzü açması ortaya çıkmıştır. Bahçeli'nin ön açması ile yönetim değişikliğini hayata geçirme fırsatı bulduk. Türkiye hala 16 Nisan'dan sonra eski diye ifade ettiğimiz sistemle yönetilmektedir.

Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumu sayesinde sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin hastalıkları ortaya çıkıyor. 2019 Kasım seçimlerine kadar dişimizi sıkmaktan yana olmaktaydı. Suriye ve Irak merkezli yaşanan tarihi önemdeki hadiseler. Türkiye'nin belirsizlikleri bir an önce aşması gerkemektedir. Yeni yönetim sistemine geiş giderek aciliyet göstermektedir. Bahçeli'nin çağrısınuı yetkili kurullarla görüştük. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğıu sorunlar nedeniyle olumlu yaklaştık.

Seçim konusunu ülkemizin gündeminde bir an önce çıkarmak şarttır. Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdik. Milletimize hayırlı olsun diyoruz."