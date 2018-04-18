Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında yanıt verdi

Bahçeli'nin çağrısı Ankara kulislerini hareketlendirirken, AKP'ye yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.

MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından gözler Saray'daki Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi.

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Selvi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı sorusuna bugün gerçekleştirilen görüşmenin öneminin altını çizerken 'İsimler konusu yeniden gündeme gelecektir' dedi.

Selvi'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Elbette ki isimler konusu yeniden gündeme gelecektir. Bugün sayın Saadet Partisi Temel Kamallaoğlu'da bir görüşme olabileceğini söyledi. Bugün çıkacak kararla siyaset kendini yeniden dizayn edecek. Yani siyasette kartlar yeniden dağıtılacak.

Siyasette artık 1 saat bile uzun bir süre haline geldi. Bir seçim kararı çıkmadan neler olabileceğine dair söylemleri erken buluyorum.