Genç İmam Hatipliler Derneği'nden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

GERÇEK GÜNDEM - Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret etti.

ZAĞNOS PAŞA CAMİ HUTBESİ AYRINTISI

Yaklaşık 45 dakika sürdüğü öğrenilen görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Bir ilk olma özelliğini taşıyan görüşmede Genç İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'na Atatürk’ün 7 Şubat 1923 Çarşamba günü Zağanos Paşa Camii’nde okuduğu Hutbeyi takdim etti.

KILIÇDAROĞLU DA 'NUTUK'U HEDİYE ETTİ

Kılıçdaroğlu ise gençlere Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etti. Görüşmede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir de hazır bulundu.





ATATÜRK'ÜN TARİHE 'BALIKESİR HUTBESİ' OLARAK GEÇEN ZAĞNOS PAŞA HUTBESİ ŞÖYLEYDİ:

“ Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur'ân-ı Azimüşşan'daki açık ve kesin hükümlerdir.

İnsanlara maneví mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla,

mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere

uymamış olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kanunları arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenab-ı Hak'tır.

Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah'ın evi idi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı. Hazret-i peygamber'in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde, Allah'ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir'in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesile ile büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum.

Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.

Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim"

Atatürk’ün 7 Şubat 1923 Çarşamba günü Zağanos Paşa Camii’nde Balıkesir Hutbesi'ni okuduğu an