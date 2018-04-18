CHP'li Durmaz: Son kalemizi de kaybettik

CHP’nin oluşturduğu Şeker Komisyonunda yer alan ve tüm Türkiye’deki fabrikaları gezerek özelleştirmelere karşı duran CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için aylardır mücadele ettik. Ülke genelinde ki tüm şeker fabrikalarını ziyaret edip fabrikalarda çalışarak geçimini sağlayan şeker işçileri, esnaflar, üreticiler, nakliyeciler ve sanayicilerle bir araya geldik. 24 Şeker fabrikası önünde basın açıklaması yaptık. “Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz “dedik.”



“FABRİKALAR DEĞERİNİN DE ALTINDA SATILDI”



Durmaz; “Türkiye’nin milli değeri, binlerce yurttaşın geçim kapısı fabrikalar değerinin çok altında yok pahasına satıldı.



16 yıllık AK Parti iktidarının politikasızlığın yarattığı bütçe açıklarını Şeker Fabrikalarının parasıyla kapatamazlar!



Tokat’ımızın değeri en çok kar eden 4 Fabrikadan biri olan Turhal Şeker Fabrikası 2011 yılında günümüz parasıyla 834 Milyon TL’ye satılmış ve satışı Danıştay tarafından iptal edilmişti.



Fabrikamız 16 Nisan Pazartesi günü yapılan ihaleyle 569 Milyon TL’ye adı ulusal ve yerel basında FETÖ operasyonuyla gündeme gelmiş Kayseri Şeker’e satıldı. Fetö ile mücadele açısından da manidardır.



16 Nisan referandumunda iktidara en yüksek desteği veren illerden biri Tokat. Ne acı ki 16 Nisan’ın yıl dönümünde Şeker Fabrikasını kaybetti. Tokatlı çiftçiye, işçiye, nakliyeciye, besiciye, küçük esnafa yani Tokat’a Şeker Fabrikasını çok gördüler ve sattılar. Fabrikanın 16 Nisan’da Referandumun yıldönümünde siz yok hükmündesiniz dercesine satılması Tokatlıya ayrı bir ihanettir” dedi.



BİNLERCE İŞÇİ ve 78 BİN PANCAR EKİCİSİ İŞSİZ KALACAK!



Durmaz açıklamasına şöyle devam etti; “Tokat halkı yıllardır AK Parti hükümetinden yatırım beklerken önce Sigara fabrikamızı sattılar, bir kolumuzu kırdılar. Biz o zamanda sürekli mücadele ettik ama iktidar emperyalist güçlerin amacına hizmetten vazgeçmedi, Tekeli özelleştirdiler.



Fabrikamızın kapanmayacağını, üretime devam edeceğini söylediler. Fabrika kapandı, 45 bin tütün üreticisi ekmeğinden oldu. Tekel sigara fabrikasının kapanmasıyla Tokat’ın sosyal ve ekonomik hayatı büyük yaralar aldı. Tokat işsizlikten Türkiye’nin 10 yıl göç şampiyonu oldu. Tekel sigara fabrikalarını kapattılar, milletimiz sigara içmekten vaz mı geçti? Hayır. Ama ne oldu, Emperyalist sermayeye ülkemizi sigara piyasasını teslim ettiler.



Şimdi ise tek kamu yatırımı olan Şeker Fabrikamızı sattılar. 78 bin pancar ekicisi, şeker işçisi, besicisi, esnafı, nakliyecisi ve sanayicisi binlerce kişi mağdur olacak, çalışanlar işsiz kalacak. Şekerde de ülkemizi Nişasta Bazlı Şekere, emperyalist güçlere teslim edecekler.



Dileriz ki fabrikalarımız üretime devam etsin, fabrikalarımızın bacası tütsün. Çiftçilerimiz eksin, işçilerimiz üretsin. Nakliyecilerimiz, esnafımız, sanayicimiz mağdur olmasın, besicimiz de üretsin. Sırbistan etine muhtaç olmayalım.

Ama ne yazık ki, Cumhuriyetin yokluk zamanlarında bize kazandırdığı, milli değerlerimiz bir bir yok ediliyor.



Bu özelleştirme kararı, Tokat için büyük bir kayıptır.

Niksar ovası, Erbaa ovası ve Kazova’da çiftçimiz sebze ve meyve üretebilir, ama Sulusaray’da, Yeşilyurt’ta, Çamlıbel’de, Zile’de, Almus’ta Şeker pancarı ve hayvancılıktan başka bir şey üretemez. Bu özelleşmeyle fabrikamız kapatılırsa bu bölgelerin üretebileceği üründe kalmamış olacak.

Tarlalar ekilmeyecek, köylerimizde zaten var olan göç daha da artacak.,

Rahmetli Halk Ozanımız Ali Kızıltuğ’un da dediği gibi;

Bir ev burda bir ev karşıda kalmış

Hele sorun bizim komşular n'olmuş

Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış

Bizim köye benzemiyor gel hele.



GÜRBÜZ ÇOCUKLARA HASRET KALACAĞIZ!



Şeker Fabrikalarını özelleştirmek demek çocuklarımızı nişasta bazlı zehirli şekere mahkûm etmek demektir, sağlıksız nesilleri yaratmak demektir. Şeker Pancarımızı, bacası tüten fabrikalarımızı, doğal şekeri kaybedersek gürbüz çocuklara hasret kalacağız!



Mustafa Kemal Atatürk ‘ün dediği gibi ; “şeker fabrikalarının sayısı yirmiye çıkmaz ve şekeri ekmek kadar kolay alınır hale getiremezsek, gürbüz çocuklara hasret kalacağız.”



İşte bugün bu iktidar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Genç Cumhuriyetin milli projesi olan Şeker Fabrikalarını yok ediyor. Cumhuriyetin değerlerini bir bir yok ediliyor. Sonuçta 81 Milyonun sağlığı tehlikeye girdi!

AKP iktidarı 15 yılda kaç fabrika açıp da, kaç kişiye iş verdi de şimdi 81 milyonun hakkı olan fabrikaları satıyor!

Erken tarihe çekilen seçim tarihi Cumhuriyet değerlerine savaş açanların milli kazanımlarını satanların sonu olacaktır.

Bu halk ekmeğine göz dikenlere, ekmek kapısını satanlara gereken cevabı verecek.

Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarıyla özelleşen tüm kurumlar yine gerçek sahiplerine vereceğiz, bu kurumların tümünü kamulaştıracağız. Üretimden, çağdaşlaşmadan, doğadan, sanattan, milli değerlerden ve laik Cumhuriyetten yana bir düzeni hep birlikte kuracağız.

Saraylar saltanatlar çöker /kan susar birgün /zulüm biter.

menekşelerde açılır üstümüzde /leylaklarda güler.

bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler...