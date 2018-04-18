Bakan Çelik'ten AB raporuyla ilgili flaş açıklamalar

AB Bakanı Çelik'ten AB Komisyonu raporu değerlendirmesi: Her şeyi mükemmel yapmıyoruz

Avrupa Birliği Bakanı Çelik, sert eleştirilerin yer aldığı AB Komsiyonu'nun 2018 Türkiye raporuna tepki gösterdi. Çelik, Türkiye'ye adil ve ilkeli bir şekilde yaklaşılmadığını söyledi. Çelik, Türkiye'nin her şeyi mükemmel yapmadığını dile getirirken AB'ye suçlamalar yöneltti.

Komisyonun raporu hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Dün Fransa Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı. Konuşmada daha çok Avrupa vurgusu vardı… Biz tabii ki Balkan ülkelerine genişleme perspektifi verilmesine destek veriyoruz. Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Fasıllar ülkenin kriterleri hayata geçirmesine bağlı olmalı. Fasılların açılmaması demek 18 Mart anlaşmasına bağlı kalmamak demektir.

Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Fiili durumun altını çizmek başka bir şeydir, açılmayacak diye taahhütte bulunmaları ayrı bir şeydir. Türkiye'nin aday ülke olma perspektifi bir kenara bırakılıp komşuluk perspektifi kabul edilemez.

Türkiye'nin aday olma konusu bir tarafa bırakılamaz. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yok. Türkiye'yi evrensel değerlerden uzaklaşmakla itham ediyor. AB değerlerinden uzaklaşma sözü siyasi bir yaklaşımdır.

Raporda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili değerlendirmeler var. Yeterli denetleme makanizması içermediği eleştirisi, halkın iradesine saygı duyulmadığı anlamına geliyor.