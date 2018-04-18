Kritik zirveye saatler kala AKP'den flaş açıklama!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kritik görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Her iki lider partilerinin yetkili organlarında bunu değerlendireceklerdir. Bizim yarın cumhurbaşkanımız ile iki toplantımız var" dedi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamalar şöyle: "Erken seçim konusunda bugün de sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşülecek. Bahçeli'nin yaptığı açıklama MHP'nin teklifi olarak görülmelidir. Bir 'danışıklı dövüş, o ona açıklattı, o dedi ki böyle, bu dedi ki böyle' Hayır ne bizim siyasetimizde ne MHP'nin siyaseti karşılıklı olarak bu şekilde danışıklı dövüşü ya da danışıklı eylem biçimini gerekli kılan bir siyaset değil.

Biz bugüne kadar yapmak istediğimiz her şeyi toplumla paylaştık. Dün grup toplantısında sayın Devlet Bahçeli, 26 Ağustos derken, grup toplantısında sayın genel başkanımız da Kasım 2019 vurgusu yaptı. Burada her siyasi parti kendi görüşlerini paylaşır.

Dün de MHP'nin bir erken seçim teklifi mahiyetinde bir açıklaması olmuştur, bu da bizim ilgili kurullarımızca değerlendirilir.

Bu bir gereklilik olarak görülür ya da görülmez, ama bizim 15-16 yıldan beri AK Parti olarak her zaman ısrarla uyguladığımız şey seçimlerin tarihinde yapılması konusunda çok dikkatli davrandık ve bunu da uyguladık.



Çünkü biz 16 yıldan beri siyasi istikrar, ekonomik istikrar oluştuysa bizim bu konudaki hassasiyetimiz. Dolayısıyla bugün sayın Cumhurbaşkanımız ile sayın Bahçeli arasında yapılacak görüşmenin sonucunu görmemiz gerekir. Bizim değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Her iki lider görüşmelerini yaptıktan sonra partilerinin yetkili organlarında bunu değerlendireceklerdir. Bizim yarın cumhurbaşkanımız ile iki toplantımız var. Milletvekillerimizle 50'şer kişilik gruplar halinde bir araya geliyoruz. Şu ana kadar 6 toplantı yaptık, yarın 7'incisini ve sonuncusunu gerçekleştireceğiz. Bir de yarın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üst komisyon toplantısı var. "