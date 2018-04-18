Erken seçimle ilgili bomba iddia: AKP'liler Erdoğan'ı...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerine de Bahçeli'nin açıklamaları üzerine gidildiğini yazısında hatırlatan Selvi, erken seçim formülüne ilişkin 26 Ağustos'ta erken seçime gidilebileceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi zamanında yapılacak seçime ikna edilebileceğini ya da yeni bir seçim tarihi belirlenebileceğini yazdı.

Devlet Bahçeli'nin sözleri üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime sıcak bakmadığını belirten Selvi, dünkü AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının iki yerinde '3 Kasım 2019 seçimi' ifadesini kullandığını aktardı. Muhaliflerin Bahçeli'nin sözleri üzerine hazırlıksız yakalandığını, İYİ Parti'nin seçime girememe durumunun MHP'yi cezbettiği yorumlarını eksik bulduğunu belirten Selvi, "Erken seçimde ilk sözü Bahçeli söyledi ama son sözü Erdoğan söyleyecek" diyerek yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"ÜÇ SENARYO"

Bahçeli’nin açıklamasına ilişkin olarak üç senaryo üzerinde duruluyor.

1- Bahçeli, AK Parti ile danışıklı dövüş içinde bu açıklamayı yaptı.

2- AK Parti’de erken seçim isteyenler, Erdoğan’ı ikna edemeyince tezlerini Bahçeli üzerinden devreye soktular.

3- Bahçeli, kimseyle konuşmadan kendi değerlendirmeleri doğrultusunda bu kararı aldı."

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