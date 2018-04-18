İşte AKP'de seçim için konuşulan tarih

Bahçeli’nin erken seçim açıklamasından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti yönetiminin haberi olmadığı ve Erdoğan’ın yakın çevresine “Duyunca üzüldüm” dediği öne sürüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberi aynen şöyle:

Bahçeli sürprizi olarak, siyaset gündemine bomba gibi düşen erken seçimin, en erken haziran sonu ya da eylül ayı içinde olacağı iddia edildi.

Ankara kulislerini bir anda dalgalandıran Bahçeli’nin erken seçim açıklaması, siyaseti yakından izleyenler için üçüncü kez yaşanıyor. 2002’deki erken seçim kararı ile 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden kısa bir süre sonra 1 Kasım’da genel seçimlerin yenilenmesi kararlarının altında yine Bahçeli’nin imzası olduğunu bilenler için durum pek sürpriz olmadı. Ancak bu noktada bir hafta öncesine kadar açık ve kapalı toplantılarda, “Erken seçim gündemimizde yok, bunu kamuoyuna da böyle anlatın” diyen Erdoğan’ın sözleri nedeniyle erken seçim fikrinden uzaklaşanlar şaşırdı.

Kulislerdeki iddiaya göre, Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamasını kamuoyu ile birlikte öğrendi. Bu nedenle, kendisine yöneltilen sorular karşısında, “Yarın (bugün) kendisiyle görüşeceğiz, kararımızı o zaman açıklarız” demekle yetinen Erdoğan, grup konuşmasını da değiştirmedi ve konuşmasında birkaç kez genel seçimlerin 2019’da olacağına dair vurgu yaptı.

KONUŞMAYI DUYUNCA ÜZÜLDÜ

Erdoğan, grup toplantısından sonra, partinin kurmaylarıyla yaptığı kısa değerlendirmede, Bahçeli’nin sözlerini yeni duyduğunu ve bunun kendisiyle paylaşılmamasına üzüldüğünü dile getirdi.Yapılan hızlı değerlendirmede, bu konudaki kararın yarın (bugün) yapılacak Bahçeli görüşmesinden sonra verileceği ifade edildi.

AK Parti içerisinde erken seçimin bundan sonra kaçınılmaz olduğu, 24 Haziran veya 16 Eylül’de yapılmasının daha doğru olacağı konuşuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin de erken seçim açıklamasıyla ilgisi olmadığı, uyumla ilgili yapılacak çalışmalar nedeniyle daha önce alınan bir randevu olduğu öğrenildi.

Bahçeli’nin yaptığı açıklamanın tek sonucunun kaçınılmaz bir erken seçim olacağı dile getiriliyor. Bir AK Parti kurmayı, “Bundan sonra erken seçimi kimin istediğinin önemi kalmayacak. Bu tüpten çıkan macun gibi; artık geri koyamazsınız. Bu konu gündeme gelip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ‘yok biz yapmıyoruz’ deme şansımız kalmadı. 2019 yılının sonuna kadar bu olasılık askıda dururken, ülkeyi yönetemezsiniz. Tarih revize edilir ama erken seçim yapılır” dedi.

İKİ AY ÖNCE SÖYLEMİŞTİK

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında, bu konu hiç açılmadı. Erken seçimi ilk kez Devlet Bahçeli’den duyan çok sayıda parti yöneticisi olduğu biliniyor. AK Parti kurmaylarına göre, MHP Lideri, geçmişte örnekleri olduğu gibi AK Parti’ye “erken seçim” dışında seçenek bırakmadı. Bazı parti kurmayları, “Bahçeli’nin böyle bir hazırlık içinde olduğunu ve bunu her an yapabileceğini, parti yönetimine iki ay öncesinden söylemiştik” dediler.

Siyaset gündemi hızla erken seçime dönerken, bu olasılık 2018’in ilk günlerinden beri kapalı kapılar ardından konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay az sayıda kurmayıyla yaptığı toplantıda kendisine, ‘erken seçime gidilmesinin avantaj ve dezavantajlarının en azından araştırılması’ telkininde bulunulduğu biliniyor.

Hürriyet’in haberleştirdiği bu değerlendirmenin ardından, Mart 2019’daki yerel seçim sonrası bir genel seçimin dezavantaj yaratabileceği, bu süreçte radikal kararlar alınamayacağı için ekonomik göstergelerin kötüleşme olasılığı olduğu saptamaları yapıldığı biliniyor. Erken seçimin hemen ardından yapılacak yerel seçimlerde seçmen tercihlerinin iktidardan yana olacağı, bu nedenle, önüne 5 yıllık yeni bir süreci alan iktidarın güçlü olacağı, halen kayyumda olan 120 belediyenin el değiştirmeden erken seçime gitmenin avantajı olacağı da kulislerde konuşuluyordu. Bu analizleri yapan siyasiler, İYİ Parti’nin genel seçime girmesiyle ilgili çıkacak yasal engellerin de MHP açısından önemli olduğu ifade ediyorlar.