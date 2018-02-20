1 yılda 56 'çocuk işçi' iş cinayeti kurbanı oldu

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “Ülkemizde sigortalı çalışan çocuk işçi sayısı Ekim 2017 verilerine göre kaç kişidir? TÜİK verilerine göre çocuk işçilerin % 78'i kayıt dışı çalışmaktadır. Bu konuda yapılan denetimler var mıdır varsa kaç kişinin kayıt altına alınması sağlanmıştır? 2016 yılında 56 çocuk iş kazasında yaşamını kaybetmiştir. Bu anlamda çocuk iş cinayetlerinin önlenmesi için ne yapılmaktadır? Çocuk işçilerden eğitimi bırakan var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE ULUSAL PROGRAMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise bakanlıkları tarafından çocuk işçiliğinin önlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve işbirliği sağlandığını belirterek, “Bu kapsamda, çocukların çalışma yaşamına girmesinin nedenlerinin ortadan kaldırılması, eğitim kalitesinin ve ulaşılabilirliğin arttırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi için, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) hazırlanmıştır. Ulusal program çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir” dedi.

AİLELERE EĞİTİM

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programında, okula devam konusunda çocukların ve ailelerinin farkındalık düzeylerinin artırılması yönünde eylemler yer aldığına dikkat çeken Bakan Sarıeroğlu, Çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla çeşitli projeler yürütüldüğünü, Bu projeler kapsamında, çocukların eğitime yönlendirilmesi amacıyla aile eğitimleri ve öğretmen eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

PROGRAMLI VE PROGRAMSIZ TEFTİŞLER

Yıl içinde işyerlerinde yürütecekleri iş teftişi faaliyetlerini, "programlı teftişler" ve "incelemelerden oluşan program dışı teftişler" olmak üzere planladıklarını anlatan Bakan Sarıeroğlu, “Programlı teftişlerde çocuk ve genç işçiler öncelikli risk grubu olarak belirlenmektedir. Yapılan teftişlerde 4857 sayılı İş Kanununun "Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı" başlıklı 71'inci maddesi ile "Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerini ihlal eden işyerleri hakkında idari yaptırım uygulanmaktadır” dedi.

KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumunca ülke genelinde kayıt dışı istihdamla mücadele faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirterek, “ bu kapsamda denetim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir” açıklamasında bulundu.

GÜRER: “ÇOCUKLAR ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen çocuk işçi sorununu çok yönlü olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Ömer Fethi Gürer, yokluk ve yoksulluğun artış gösterdiği son yıllarda, binlerce çocuğun eğitimden koparılarak, çalışmaya zorlandığını ifade etti.

"DAHA CİDDİ TEDBİRLER ALINMALI"

Çalışan çocukların büyük bölümünün de kayıtdışı olarak çalıştırıldığını anlatan CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bakanlık tarafından açıklanan önlemlerin yüzeysel olduğu görülüyor. Elbette bu konuda veliler, öğretmenler ve çocuklara çeşitli eğitimler ve farkındalık programları uygulanacak ama öncelikli olarak, ülkemizde yoksulluk, alım gücünün azalması, işsizlik, çalışanların emeğinin karşılığını alamaması gibi ciddi problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar ve düzenlemelerin yaşama geçirilmesi gerekiyor. Bu sorunlar çözüme kavuştuğunda, çocuk işçi sorunu da büyük oranda azalmış olacaktır. Ülkemize gelen mültecilerin çocuklarının yarattığı ciddi sorunlarda var. Çocuk işçi sorunu giderek yaygınlaşıyor. Hükümet bu konuda çözüm üretmelidir. Mevzuatlar ile sorunların çözülmesi olası değil, mevzuatın alanda uygulanması ile çözüm oluşur. Yoksa soruna yönelik çok şey söylenebilir ama çevrenize bakın her yerde çocuk işçi var. Söz ile çözüm ortadan kalkmıyor. Uygulama gerekiyor. Bu nedenle denetimler artırılıp kurumlar arası İlişkiler geliştirilmelidir ”diye konuştu.