Sarıbay: Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundayız

Gençlerden özellikle sosyal medya kullanımında dikkatli olmalarını isteyen Sarıbay, her zaman yanlarında olduğunu da özellikle belirtti. Toplantıya Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK üyesi Gökhan Orhan’da katılarak kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

OMUZ OMUZA ÇALIŞMA ZAMANI

İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK üyesi Gökhan Orhan’ın ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Başkanımızı ve MYK üyemizi ağırlamaktan onur duyduk. Her zaman söylediğimiz gibi biz kongre süreçlerini kapattık. Artık birlik beraberlik içinde omuz omuza çalışma zamanı. Bir arada olduk mu neler yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonra da başarılı ve büyük projelere imza atacağız. Yakın bir tarihte üç büyük projemiz var. Çalışmaları başladı. Hedefimiz 2019’da başarılı olmak. CHP’li gençler olarak bunun mücadelesini veriyoruz “ diye konuştu.

MİZAH İÇİNDE ELEŞTİRİ YAPIN

Emre ve Gökhan kardeşlerimle daha önce birlikte çalıştım diyerek sözlerine başlayan İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “İki kardeşimle de birlikte başarılı çalışmalar yaptık. Gökhan kardeşim şimdi bir üst kurulda. Bizim için büyük bir sevinç. Emre’nin çalışkanlığını da biliyorum. Güzel bir ekip oldunuz. Ben başarılı işlere imza atacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Zaman zaman birbirimizi eleştirebiliriz diyen Sarıbay, “Ama bunlar hep yapıcı eleştiriler olur. Sizler benim kardeşim evlatlarımsınız. Birbirimizi tamamlamamız gerekir. Toplantıdan toplantıya gelen yönetici olmayın. Gündem yaratın, yaratıcı olun. Ve her türlü yanınızda olduğumu bilin “ diye konuştu. Sosyal medya kullanımı konusunda da gençlere uyarıda bulunan Sarıbay, “Siz artık sıradan bir vatandaş, üye değilsiniz. Kocaeli gençlik kolları yöneticilerisiniz. Sosyal medyayı doğru kullanın. Mizah içinde eleştirilerinizi yapın. Hakaret, küfür bizlere hiçbir zaman yakışmaz “ ifadelerini kullandı.

KAZANDIĞIMIZ KOLTUĞU KAYBETMEMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

İl Başkanım nezdinde tüm arkadaşlarıma verdikleri büyük destek için teşekkür ediyorum diyerek sözlerine başlayan Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK üyesi Gökhan Orhan, “Güzel bir kongre süreci geçirdik. Genel merkeze güçlü bir şekilde gidince güzel bir sonuç elde ettik. Yıllardır kısır döngüler içinde dönüp durmuşuz. Bundan sonra birlik olmalıyız” dedi. Artık Kocaeli gençliğinin genel merkezde bir sözcüsü olduğunu dile getiren Orhan, “Verilen bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Kazandığımız koltuğu kaybetmemek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

BİR ÇOCUĞUN ÇIKARAMADIĞI SES OLACAĞIZ

Göreve geldiklerinde beri sosyal olaylarda duyarlı olduklarını gösteren CHP Gençlik Kolları İl Örgütü, bu haftaki olağan yönetim toplantısında çocuk istismarına karşı tepki gösterdiler. Ellerinde “Bir çocuğun çıkaramadığı ses ol”, “Çocuk susar sen susma”, “Sessiz kalma” gibi yazıların olduğu döviz tutan gençler, “CHP Kocaeli Gençlik Kolları İl Örgütü olarak çocuk istismarına sessiz kalmayacağız. Ve bu tepkimizi her alanda her yerde haykırmaya devam edeceğiz. Bir çocuğun çıkaramadığı ses olacağız “ dediler.