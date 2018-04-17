AKP'li isimden bedelli askerlik tweeti

AKP İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi Selma Yazıcı'nın attığı tweet sosyal medyanın gündemine oturdu. Yazıcı'nın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından üç gün önce “Siyasetin bir adabı olmalı. Seçim kazanmak göz boyamayla olmaz. Verilen vaatlerin içi boş olmamalı. AK Parti hükümetleri şimdiye kadar ne dediyse yaptı. Üstelik bir tarafta dış güçlerin bir tarafta içteki hainlere ve terör belalarına rağmen” mesajını paylaşmıştı.

Bu mesajı üzerine Selma Yazıcı'ya sosyal medya kullanıcıları bedelli askerlik sorusu yöneltince Yazıcı, “Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir” mesajını yazdı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormuştu

Selma Yazıcı, daha önce AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği iftarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "bedelli askerlik" meselesini sormuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yazıcı, bedelli için Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyleyerek "Cumhurbaşkanımızla tekrar konuştum, elçiye zeval olmaz dedim. İsteğinizi ve siteminizi ilettim. Cumhurbaşkanımız söz vermedim ama durumun farkındayım dedi. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım gerekirse gündeme alırız dedi. Bunu böyle yazayım mı dedim, yaz dedi. Yani yok demedi" ifadelerini kullanmıştı.