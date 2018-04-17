17 Nisan 2018 22:05

CHP MYK yarın toplanıyor

CHP MYK yarın toplanıyor
CHP MYK yarın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
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CHP MYK yarın (18 Nisan Çarşamba) saat 11:00'de CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

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