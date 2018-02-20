Bireysel silahlanma yeniden Meclis gündeminde

Balıkesir’in Havran İlçesi’nde 26 yaşındaki Ali Saral’ın av tüfeğiyle üç kişiyi öldürüp dört kişiyi yaralamasının ardından bireysel silahlanma konusu yeniden gündeme geldi.

CHP’li Mehmet Tüm, İstanbul’da 17 yaşında ateşli silahla öldürülen Helin Palandöken’in ardından hükûmetin ‘bireysel silahlanmaya’ ilişkin bir çalışma başlattığını ancak herhangi bir ilerleme sağlanamadığını, bireysel silahlanmanın 2018 yılında da can almaya devam ettiğini ifade etti.

“Hükûmet bireysel silahlanmaya ilişkin verdiği hiçbir sözü tutmadı!”

Silahlanmadaki artışa ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yazılı soru önergesi veren CHP’li Tüm, konuya ilişkin şunları söyledi: “Bireysel silahlanma terörü can almaya devam ediyor. 2018 yılında ateşli silahlarla cinayetlerde korkutucu bir artış söz konusu. Özellikle kadın cinayetlerinde bu silahların kullanıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, bir katil tarafından internetten alınan bir silahla acımasızca öldürülen Helin Palandöken’in ardından Ulaştırma Bakanlığı bireysel silahlanmayı kısıtlayacak bir çalışma başlattığını duyurmuştu. Bugün gelinen noktada, ortada hiçbir çalışmanın, önlemin veya düzenlemenin yapılmadığını görüyoruz.”

“Türkiye ruhsatsız silah cennetine dönmüş durumda!”

“Türkiye ruhsatsız silah cennetine dönmüş durumda. Bu silahlar bir gün bir başkasının da hayatını kaybetmesine neden olacak, bir aileyi yıkacak. Buradan hükûmete tekrar sesleniyorum: Bireysel silahlanmayı sonlandıracak bir çalışmayı ivedilikle başlatın. En azından internetten silah satışını hemen yasaklayacak bir düzenleme yapın. KHK’ları sadece siyasi çıkarınız için değil, böyle toplumsal meseleler için de kullanın.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği önergede CHP’li Mehmet Tüm şu soruları yöneltti:

Son 15 yılda bireysel silahlanmadaki artış oranı nedir? Bireysel silahlanmadaki artışın nedenleri nelerdir? Bu konuya ilişkin devletin hangi birimleri çalışma yapmaktadır?



Son 5 yılda işlenen cinayetlerin kaçında ateşli silah kullanılmıştır? Son 5 yılda ateşli silahlarla işlenen suç oranında bir artış söz konusu mudur? Bu artışın sebepleri nelerdir?



Ateşli silahlarla işlenen cinayetlerdeki artışla bireysel silahlanmadaki artış arasında pozitif bir ilişki söz konusu mudur?



Türkiye’de ruhsatsız silah sayısı/oranı nedir? Ruhsatsız silahlarla işlenen cinayet sayısı nedir? Ruhsatsız silahlara ilişkin hükûmetinizin bir çalışması bulunmakta mıdır?



İnternetten silah satışına ilişkin herhangi bir kısıtlama var mıdır? Bu kısıtlamalar nelerdir? Yoksa hangi gerekçelerle bir düzenleme yapılmamaktadır?

Bireysel silahlanmayı azaltmak adına yasal düzenlemeler yapılacak mıdır? Bu düzenlemeler ne gibi maddelerden oluşacaktır?



Önerge gerekçesinde bahsi geçen cinayete ilişkin, katilin av tüfeğini nasıl temin ettiğine dair bir araştırma yapılmış mıdır?



Av tüfeklerinin satışına ilişkin ne gibi düzenlemeler bulunmaktadır? Av tüfeği satışında hangi şartlar aranmaktadır? Türkiye’de kaç ruhsatlı av tüfeği bulunmaktadır?



Ruhsatlı silahların takibi ne şekilde yapılmaktadır? Ruhsatı veya taşıma süresi geçmiş silahlar için hangi işlemler uygulanmaktadır?



Ruhsatı veya taşıma süresi geçmiş silahların sayısı nedir? Ruhsatı veya taşıma süresi geçtiği halde emniyete bildirilmemiş silah sayısı kaçtır?