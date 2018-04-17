İlgezdi: Verilemeyecek hesabımız yok

Recep Kenan/itvhaber.com - İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırışlı ile ilgili, siyasette bu tür uygulamaların olduğuna dikkat çeken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, önceki dönemlerde görevden uzaklaştırılan Kartal Belediye Başkanı’nın şimdi Erzurum Belediye Başkanı olarak görev yaptığını kaydetti.

KİM ATAŞEHİR’E ÇİVİ ÇAKARSA MİNNET BORCUMUZ VAR

“Ataşehir öyle hızlı gelişiyor ki. Ben ve arkadaşlarım yatırımcıların önünü açıyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun… Kim Ataşehir’e bir çivi çakarsa bizim ona minnet borcumuz vardır. Bütün hastaneler buraya geliyor. Bütün Alış Veriş Merkezleri burada yapılıyor” diyen Battal İlgezdi, konuşmasında, ne kendisinin ne de arkadaşlarının verilemeyecek hesapları olmadığını dile getirerek, hedeflerinin; daha çağdaş, daha güzel olduğunu ifade etti.

2009 YEREL SEÇİMLERİNDE ÇOK ÇALIŞTIK ARADAN SIYRILDIK

Ataşehir’in en büyük emektarının CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak olduğunu, yaşına rağmen sokak sokak çalıştığını kaydederek “1999 yılından beri Ataşehirliyim. 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı oldum. O zaman CHP oyu 50 bin, AK Parti 0yu 75 bin Saadet partisinin de belli bir oyu vardı. Ben aradan sıyrıldım. 25 bin oyu kapatma şansı yoktu. Çok çalıştık biz ilçe başkanımızla. O günkü ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Bunu da çok çalışmamıza bağlıyorum. Beraber çalıştığım tüm arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum” dedi.

KURULUŞ AŞAMASINDA KADIKÖY BELEDİYESİ İLE SORUN YAŞADIK

Kuruluş aşamasında Kadıköy, Üsküdar ve Sancaktepe belediyeleri ile yapılan görüşmelerde Ataşehir Belediyesi’ne 330 trilyon borç çıkarıldığını ifade eden Battal İlgezdi, yapılan görüşmeler sonucunda 24 trilyona inen borç nedeniyle Kadıköy Belediyesi’nden İller Bankası ödeneklerine haciz konulduğunu ve o borcun kendilerinden alındığını ifade etti. İlgezdi, Üsküdar Belediyesi’nden alacak ve personelle ilgili hiçbir sıkıntı yaratılmadığının da altını çizdi.

2019 YAKLAŞIYOR SEÇİMİ TEKRAR ALACAĞIM

Ataşehir Belediyesinin kuruluş yılından itibaren karşılaştığı sorunları dile getiren Battal İlgezdi, sorunların mazbatayı alır almaz başladığını, en büyük sorunun Kadıköy Belediyesi arasında yaşandığını kaydederek; “Bizim en büyük özelliğimiz farklıda düşünsek doğruları söylemektir. Bundan dört ay öncede devlet büyüklerim bana; ‘Senin imza yetkini alıyoruz. Belediye Başkanlığın devam e3diyor ama imza atmayacaksın’ dediler. Canları sağ olsun. Süreyi ikişer ay uzatıyorlar. Halep orada arşın burada. 2019 yaklaşıyor. Yine seçim var. Tekrar alacağım o zaman nasıl olacak. Biliyorsunuz medya susuyor. Ne yapmışsız. Diğer ilçelerden yıkılmadan buraya devreden binalar var. Ben soruyorum. Hangi belediye başkanının mahkemesi yok. Ataşehir’e Kadıköy, Üsküdar ve Sancaktepe’den gelen yıkım emirleri var. Man Adasına karşı beni buradan seçtiler. Hiç önemli değil. Bizim devlet büyüklerine saygımız sonsuzdur. Kimseyle kişisel meselemiz, bir sorunum yok. Ama bir insana haksızlık yaparken elini vicdanına koyacaksın. Bunlar gelip geçer. Beni en çok kim arıyor biliyor musunuz? En çok Ak Partili arkadaşlarım arıyor. ‘Sana büyük haksızlık yapıldı’ diyorlar. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Yapa yapa eksik yapmamayı öğreneceğiz. Onlar da görevden almamayı öğrenecekler” diye konuştu.

ŞAMPİYON ATAŞEHİR BELEDİYE SPOR‘U KUTLADI

Battal İlgezdi, konuşmasının sonunda Kadınlar 1. Futbol Ligi şampiyonu olan Ataşehir Belediye Spor Kadın Futbol Takımı oyuncu, teknik ekip ve yöneticilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.