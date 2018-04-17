İYİ Parti seçime katılabilecek mi? Açıklama geldi

Egedesonsöz'den Mehmet İşler'e konuşan Çıray, İYİ Parti'nin kesin olarak seçime gireceğini ifade ederek, "6 ay kuralı diye bir şey yok. Yanlış biliyorlar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim olmayan zamanlarda 6 ayda bir rutin olarak seçime girecek partileri açıklar. Ancak seçim kararı alındıktan sonra şimdi yeniden açıklamak zorunda. Biz 22 Haziran’da tamamlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Özgür Özel'den flaş İYİ Parti iddiası!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partisinin Grup Başkanvekilliğini yürüten Özgür Özel, “Bir partinin seçime katılabilmesi için 41 ilde örgütlenmesi lazım. Büyük kurultayının üzerinden en az 6 ay geçmesi lazım” demiş ve İYİ Parti’nin yapılması muhtemel seçime giremeyeceğini iddia etmişti.