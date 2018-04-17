Bahçeli'nin önerdiği tarih hakkında çarpıcı detay

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı siyaset gündemini hareketlendirdi. Bahçeli 26 Ağustos tarihini Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle seçtiğini vurguladı. Öte yandan 26 Ağustos tarihinin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitişine denk gelmesi "erteleme ihtimali"ni ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise henüz erken seçim ile ilgili bir yorum yapmadı.

CNN TÜRK Ankara Temsilci Yardımcısı Faruk Demirel, CNN Türk canlı yayınına katılarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını yorumladı.

26 Ağustos tarihindeki detaya dikkat çeken Demirel şöyle dedi:

"Devlet Bahçeli'yi tanıyanlar çok iyi bilir. Bahçeli bazı tarihlerde çok ısrarcıdır. Sever o tarihleri. Ve çok ince hesaplar yapar. Ben Bahçeli'yi 97'den beri takip ediyorum. Takip ettiğim kadarıyla 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne denk getirmek için ince bir hesap yapmış.

Tabi ki 26 Ağustos, yani o hafta Pazar gününün öncesi olan hafta Kurban Bayramı nedeniyle bütün Türkiye'nin tatilde olduğu bir hafta. Belki şöyle bir şey gündeme gelebilir, 26 Ağustos'ta bir haftalık tatili bitirip evlerine dönmemiş olabilirler. Bu nedenle belki bir hafta ya da iki hafta, 2 yada 9 Eylül'e ertelenebilir mi? Bunlar konuşulur."

Bahçeli, Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanamayacağına dikkat çekerek "Bu şartlarda Türkiye'nin seçim için 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir. Seçimler 26 Ağustos 2018 Malazgirt zaferinin yıldönümünde yapılmalıdır. 26 Ağustos 2018 günü, Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gitmelidir" demişti.