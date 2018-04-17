15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri organize ettiği iddiasıyla yargılanan ‘Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığına göre 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri organize ettiği iddiasıyla yargılanan ‘Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
17 Nisan 2018 14:34
15 Temmuz'un ana davasında karar
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana davada karar verildi.
15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri organize ettiği iddiasıyla yargılanan ‘Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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